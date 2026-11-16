الحوراني للفنون والتصميم تُسهم بفوز عمان الأهلية بجائزة التايمز العربية

خبرني - أسهمت جائزة الحوراني للفنون والتصميم (HADA) في جامعة عمّان الأهلية في تحقيق الإنجاز الدولي الجديد للجامعة، والمتمثل بفوزها بجائزة الدعم المتميز للطلبة (Outstanding Support for Students) ضمن جوائز Times Higher Education Awards Arab World 2026.

وتمثل جائزة الحوراني للفنون والتصميم إحدى المبادرات الأكاديمية والإبداعية الاستراتيجية لكلية العمارة والتصميم ، والتي واصلت مسيرتها بدعم من الجامعة وعلى امتداد ست دورات متتالية وبجهود مؤسسية متكاملة من الكلية ولجانها الأكاديمية والتنظيمية.

وفي هذا السياق، أكدت الأستاذ الدكتورة راما الربضي، عميدة الكلية ، أن هذا الإنجاز يعكس حرص جامعة عمّان الأهلية وقيادتها على دعم المبادرات النوعية التي تعزز التميز الطلابي، مشيرةً إلى أن الجائزة التي بدأت عام 2020 وجاءت لتؤهل الطلبة ليكونوا سفراءً للإنسانية من خلال توجيه موضوع الجائزة السنوي ليتعامل مع واقع القضايا المحلية والإقليمية والعالمية، ولتجسد رؤية الكلية في ربط التعليم الأكاديمي بالإبداع الفني والتصميمي والمسؤولية المجتمعية، وتوفير بيئة محفزة لاكتشاف المواهب وتطوير قدرات الطلبة وإبراز منجزاتهم على المستويين المحلي والدولي.

من جانبها، أشارت الدكتورة حنان الشيخ، رئيس لجنة جائزة الحوراني للفنون والتصميم على امتداد دوراتها الست المتتالية، إلى أن هذا التقدير الدولي يتوج سنوات من العمل المتواصل في بناء الجائزة وتطوير هويتها ورؤيتها ومحاورها وآليات تنظيمها وتحكيمها، بما يعكس جهداً تراكمياً قائماً على التخطيط والتطوير المستمر.

وأكدت أن استدامة الجائزة وتوسيع نطاق المشاركة فيها لم يكونا مجرد أهداف تنظيمية، بل ثمرة عمل ممنهج، سعى في كل دورة إلى البناء على التجارب السابقة، وتعزيز جودة المخرجات، وترسيخ مكانة الجائزة بوصفها منصة إبداعية ذات حضور متنامٍ.

وقد استقطبت الجائزة عبر دوراتها الست نحو 306 أعمال إبداعية من طلبة وخريجي الجامعة مع توسيع نطاق الجائزة لتشمل سبع جامعات أردنية " رسمية وخاصة ، بما يعكس امتداد أثرها خارج حدود الجامعة، ودورها في دعم المواهب وتعزيز التفاعل والتنافس الإبداعي بين الطلبة.

ويؤكد هذا الإنجاز أهمية التكامل بين الدعم المؤسسي الذي تقدمه جامعة عمّان الأهلية والجهود الأكاديمية والتنظيمية لكلية العمارة والتصميم، بما يعزز استدامة المبادرات الطلابية النوعية، وينسجم مع توجهات الكلية نحو التميز الأكاديمي وتطوير الخبرات الطلابية، وتعزيز جودة التعليم والتعلم وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.