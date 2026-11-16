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نائب رئيس عمّان الأهلية يكرّم طالبتين لمشاركتهما في برنامج قمم للقيادات الواعدة

  • 16 نوفمبر 2026
  • 09:46
نائب رئيس عمّان الأهلية يكرّم طالبتين لمشاركتهما في برنامج قمم للقيادات الواعدة

خبرني - قام  نائب رئيس جامعة عمان الاهلية للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، بحضور عميد كلية العلوم الطبية المساندة الأستاذ الدكتور مازن الغزو، ومدير مركز الابتكار والريادة المهندس محمد عبدالله ، بتكريم الطالبتين مريم خلّاد ورنيم عبيدات، تقديراً لمشاركتهما في برنامج قمم للقيادات الواعدة  (Qimam Fellowship)، أحد البرامج النوعية الهادفة إلى اكتشاف الطاقات الشبابية الواعدة وتمكينها، وتنمية مهاراتها القيادية والمهنية. 
وأشاد الدكتور الطراونة بمشاركة الطالبتين في البرنامج، معرباً عن اعتزاز الجامعة بطلبتها المتميزين الذين يمثلونها في المبادرات والبرامج الإقليمية النوعية، مؤكداً حرص الجامعة على دعم مشاركاتهم في مثل هذه البرامج التي تسهم في تنمية قدراتهم، وصقل مهاراتهم القيادية والريادية، وتعزيز حضورهم في مختلف المحافل. 
ويُعد برنامج قمم من المبادرات المتميزة التي تستهدف اكتشاف وتمكين الشباب الجامعي الواعد، من خلال تزويدهم بالمهارات القيادية والمهنية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتواصل مع نخبة من القيادات والخبراء، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم العملية، بما يسهم في توسيع مداركهم وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل والمستقبل.

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