عمّان الأهلية تشارك بالمهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية ببحث علمي حول التقنيات الحيوية

خبرني - شاركت جامعة عمّان الأهلية، ممثلةً بكلية التكنولوجيا الزراعية وكلية إدارة الضيافة والسياحة، في فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها في الفعاليات الوطنية والدولية، وتوسيع دورها في دعم القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، وتسخير المعرفة الأكاديمية والبحث العلمي لخدمة التنمية المستدامة.

ومثّل الجامعة في المهرجان عميد كلية التكنولوجيا الزراعية الأستاذ الدكتور سعيد أبو رمان، وعميد كلية إدارة الضيافة والسياحة الدكتور حازم المومني، بمشاركة عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إلى جانب مجموعة من طلبة الكليتين، بما يعكس حرص الجامعة على تعزيز حضورها الأكاديمي والمجتمعي، وإتاحة الفرص أمام طلبتها للمشاركة الفاعلة في الفعاليات المتخصصة.

وفي إطار المشاركة العلمية، قدّم الأستاذ الدكتور سعيد أبو رمان بحثاً علمياً بعنوان دور التقنيات الحيوية في تعزيز إنتاجية التمور الأردنية، استعرض فيه أهمية توظيف التقنيات الحيوية الحديثة في تطوير إنتاج التمور، وتحسين جودتها ورفع إنتاجيتها، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الزراعي وتعزيز القدرة التنافسية للتمور الأردنية في الأسواق المحلية والدولية.

كما هدفت مشاركة الكليتين إلى إبراز القيمة الغذائية والاقتصادية للتمور الأردنية، والتعريف بفرص الابتكار في تطوير المنتجات الغذائية القائمة على التمور، فضلاً عن تعزيز التواصل والشراكة مع المؤسسات والقطاعات الإنتاجية، وتشجيع توظيف الخبرات الأكاديمية والمهارات التطبيقية في تطوير المنتجات الوطنية والارتقاء بجودتها وتنافسيتها.