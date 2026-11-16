مضغها فانفجرت في فمه.. قطعة حلوى تنهي حياة رجل

خبرني - في فناء منزل بولاية ماديا براديش وسط الهند، كان راجيندرا باروتيا (35 عاما) يجلس مع أفراد أسرته قرب النار للتدفئة، بعدما تناولوا العشاء.

انضم إليه أحد سكان الحي ويدعى رامبهاجت باروتيا، وجلس إلى جواره، ودار بينهما حديث قبل أن يناوله قطعة مستديرة تشبه حلوى "راسغولا" الهندية الشهيرة.

لكن ما إن وضع راجيندرا القطعة في فمه وعضّ عليها حتى دوى انفجار عنيف، لتتحول الجلسة العائلية إلى مشهد مأساوي. لم تكن القطعة حلوى، بل قنبلة بدائية تُعرف محليا باسم "قنبلة قتل الخنازير البرية".

تسبب الانفجار في إصابات بالغة في فمه وفكه، فسارع أفراد أسرته إلى نقله إلى مستشفى منطقة دندوري في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة متأثرا بجروحه.

وحسب رواية مفتش الشرطة، فإن رامبهاجت ناول راجيندرا الجسم المتفجر، موهما إياه بأنه حلوى "راسغولا" وطلب منه تناولها، قبل أن تنفجر بمجرد أن عضّ عليها.

وتستخدم بعض المجتمعات الريفية في الهند ما يُعرف باسم "قنبلة قتل الخنازير البرية" (Pig-killer bomb)، لمواجهة الحيوانات التي تهاجم المحاصيل الزراعية.

وبحسب تقارير صحفية، تتخذ هذه العبوات شكل كرات من العجين محشوة بالبارود، الذي يُستخلص من المفرقعات النارية أو يُحصل عليه من المحاجر. وتُصمم لتنفجر عند تعرضها للعض أو الضغط، دون الحاجة إلى إشعالها يدويا.

من أين جاءت القنبلة؟

لم تتوقف التحقيقات عند الشخص الذي ناول راجيندرا القطعة المتفجرة، إذ أفادت الشرطة بأن رامبهاجت أبلغ المحققين أن شخصا آخر من القرية هو من زوده بالقنبلة. وأوقفت السلطات هذين الشخصين، فيما تواصل التحقيق لمعرفة مصدر القنبلة والظروف التي وصلت بها إلى المتهمين.

ولا تزال دوافع الواقعة غير محسومة، إذ قالت ضابطة الشرطة ريخا سينغ لوكالة الصحافة الفرنسية إن المحققين لم يتوصلوا بعد إلى ما إذا كان تقديم القنبلة للضحية بقصد قتله أم أنه تصرف بدأ على سبيل المزاح.

وبذلك انتهت جلسة عائلية عادية بانفجار لم يمهل راجيندرا فرصة لإدراك الخطر، بعدما ظن أن ما وُضع بين يديه ليس أكثر من قطعة حلوى.