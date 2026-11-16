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الحاصل على أعلى الدرجات بامتحان المحاسبة الضريبية في كوريا الجنوبية يعترف بالغش، فما القصة؟

  • 16 نوفمبر 2026
  • 09:33
الحاصل على أعلى الدرجات بامتحان المحاسبة الضريبية في كوريا الجنوبية يعترف بالغش فما القصة

خبرني - اعترف مرشح حصل على المركز الأول في امتحان المحاسبة الضريبية المعتمد في كوريا الجنوبية، بالغش باستخدام كاميرا مصغرة وهاتف محمول وأدوات الذكاء الاصطناعي.

أقر هان وون سيوك، بالغش في مقطع فيديو نشره حساب محاميه الخاص لي دون هو، على موقع يوتيوب، وقال إنه اعترف لوكالة شرطة سيول الكبرى وقدم تفاصيل حول كيفية قيامه بالغش.

واعترف هان بأنه غش فقط ليحاول كسب المال والحصول على وظيفة تجعل والديه فخورين به مرة أخرى.

حصل هان البالغ من العمر 34 عاماً على 397.5 نقطة من أصل 400 نقطة في الجولة الأولى من امتحان المحاسبة الكوري الجنوبي، حيث أخطأ في سؤال واحد فقط من أصل 160 سؤالاً، الأمر الذي أثار الشكوك في البداية وأشعل التكهنات على الإنترنت.

تمثل الاختبارات الوطنية الموحدة عاملاً هاماً في المسارات المهنية للكوريين الجنوبيين، مما يجعل نتائجهم في هذه الاختبارات مثل امتحان المحاسبة الضريبية المعتمد وما يقومون به لتحقيق أفضل نتائج بشكل غير مبرر، محل اهتمام كبير.
قال هان في الفيديو الذي نُشر يوم الأحد: "لقد غششت في الجولتين الأولى والثانية من امتحان المحاسبة الضريبية باستخدام الأجهزة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي التوليدي".

وأضاف، "استخدمت كاميرا صغيرة لتصوير أسئلة الاختبار وأرسلتها إلى برنامج ذكاء اصطناعي، ثم تلقيت الإجابة على هاتفي الذكي وهكذا وقع الغش".
بعد إعلان النتائج بدأت الاتهامات بالغش تظهر، وخرج هان لينفي ارتكاب أي مخالفة، لكن بعد ذلك غير رأيه وقرر الاعتراف بالحقيقة، وقال إنه فعل هذا "بعد التفكير في مشاعر المرشح الذي حصل على المركز الثاني في الامتحان".

ثم اعتذر للمشاركين الآخرين الذين اجتازوا الاختبارات بنزاهة، لما قد يلحق بهم من شكوك بسببه.

وأوضح، "يبدو أنه بسببي، يتم الاشتباه في مرشحين ناجحين آخرين".
عقدت وزارة العمل والتوظيف ودائرة تنمية الموارد البشرية اجتماعاً طارئاً بعد اعتراف هان بالغش.

قال رئيس مكتب السياسة التابع للرئيس الكوري الجنوبي ها جون كيونغ، إنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة لمنع عمليات الغش، وحذر من أنه سيتم "تعقب واعتقال" مرتكبي "الجرائم السابقة" حتى النهاية.

وأكدت الحكومة أنه سيتم إلغاء مؤهلات ونتائج من يثبت استخدامهم للذكاء الاصطناعي للغش في امتحان المحاسبة الضريبية، وسيتم منعهم من إعادة إجراء الاختبار لمدة خمس سنوات.
تأتي هذه الفضيحة قبل أيام فقط من امتحان القبول الجامعي السنوي في الدولة الواقعة في شرق آسيا، ويعد هذا الامتحان مرحلة حاسمة للطلاب في مسيرتهم التعليمية.
وفتحت شرطة سيول الكبرى تحقيقاً في القضية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية يونهاب.

وأكدت الشرطة في بيان: "تلقينا اعترافاً خطياً من خلال محامي المتقدم للاختبار هذا الصباح بشأن الغش في امتحان محاسب الضرائب".

وأضافت أن القضية قد أحيلت الآن إلى المحققين.

ولم تعد حالات الغش أمراً نادراً في كوريا الجنوبية، نظراً لأهمية الامتحانات الوطنية، لكن عمليات الغش أصبحت أكثر تطوراً مع انتشار التكنولوجيا وتتم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

في الشهر الماضي، أفادت التقارير أن اثنين من المتقدمين للجامعات استخدما نظارات الذكاء الاصطناعي في محاولة للغش في امتحانات القبول في جامعتين في سيول.

وتشير بيانات وزارة التربية والتعليم أيضاً إلى وجود أربع حالات غش باستخدام نظارات الذكاء الاصطناعي في المدارس المتوسطة والثانوية خلال الـ 12 شهراً الماضية.

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