هل محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر؟ جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

خبرني - تحوّل احتفال قائد المنتخب المصري محمد صلاح بوصوله إلى الهدف رقم 70 بقميص الفراعنة إلى جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما إذا كان قد انتزع بالفعل صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده من مدربه السابق حسام حسن أم لا.

وجاء الجدل عقب فوز مصر على مالاوي بخمسة أهداف دون رد في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، إذ سجل لاعب نادي طرابزون التركي صلاح هدفين خلال المباراة، واحتفل اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني بوصوله إلى الهدف رقم 70، مقدمين له قميصاً يحمل هذا الرقم، في مشهد اعتبره كثيرون إعلاناً عن اعتلائه صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب.

شرارة الجدل

لكن الاحتفالات سرعان ما تحولت إلى جدل بعدما أعادت جهات رياضية وإحصائية فتح النقاش حول العدد الرسمي لأهداف صلاح الدولية.

وبدأت القصة بعدما قال الناقد الرياضي خالد طلعت في منشور على حساباته إن الرصيد الدولي المعتمد لمحمد صلاح يبلغ 68 هدفاً فقط، وليس 70، ما يعني بقاء حسام حسن في صدارة هدافي منتخب مصر التاريخيين، برصيد 69 هدفاً.

وأوضح طلعت أن الخلاف يرتبط بمباراة ودية جمعت مصر وإسواتيني (سوازيلاند سابقاً) عام 2013 وانتهت بفوز مصر بعشرة أهداف دون رد، سجل خلالها صلاح هدفين. وبحسب طلعت، فإن هذه المباراة لا تُحتسب ضمن المباريات الدولية المعتمدة، وبالتالي لا ينبغي إدراج هدفي صلاح فيها ضمن رصيده الدولي.

وأضاف أنه خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن تعديل الإحصاءات الخاصة باللاعب، والتي ظهرت في تقرير نُشر في يونيو/ حزيران الماضي، على موقع الاتحاد، ووصفت هدف صلاح في شباك نيوزيلندا في تصفيات كأس العالم بأنه الهدف الدولي رقم 68.

وأشعلت تصريحات طلعت موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض المتابعين أن إثارة القضية في هذا التوقيت تمثل محاولة للانتقاص من إنجازات نجم الكرة المصرية.

ودافع فريق من المتابعين عن طلعت باعتبار أن تصحيح السجلات الرياضية مسألة مهنية، ويتعلق بالدقة الإحصائية وتوثيق الأرقام الرسمية، قائلين "لا يصح إلا الصحيح".

فيما طالب آخرون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالوقف الفوري لأي حملات تستهدف صلاح، الذي اعتبروه رمزًا من الرموز المصرية المهمة.

بعد ذلك نشر الصحفي والناقد الرياضي خالد طلعت عبر حساباته وأشار إلى تعديل الفيفا الإحصاءات الخاصة بصلاح دون احتساب الهدفين في مرمى سوازيلاند ليكون مجمل أهدافه الدولية مع المنتخب 68 هدفًا.

وأثار تعديل الفيفا لإحصاءاتها استياء عدد من الإعلاميين الرياضيين، من بينهم إبراهيم فايق، الذي انتقد ما وصفه بعدم الوضوح في طريقة تحديث الأرقام والإبقاء على تاريخ نشر التقرير السابق الذي استند إليه جمهور واسع في احتساب أهداف صلاح، دون تعديل أو توضيح التحديث.

جدل رغم الاحتفالات الرسمية

وزاد المشهد تعقيداً تباين المؤشرات الرسمية وغير الرسمية المتعلقة برصيد اللاعب.

إذ ذكر الاتحاد المصري لكرة القدم على موقعه الرسمي أن صلاح سجل 68 هدفاً دولياً، بينما احتفت حسابات الاتحاد الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بوصول اللاعب إلى الهدف رقم 70، من خلال نشر صورة له وهو يحمل قميصاً يحمل هذا الرقم عقب مباراة مالاوي.

بعد انتشار الجدل بشأن الأرقام الرسمية لمحمد صلاح مع المنتخب، تزايد التساؤل عمن يحق له بشكل رسمي تسجيل إحصاءات اللاعبين، خاصة بعد الحديث عن تعديل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الأرقام الخاصة بصلاح.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد فضل الله خبير القوانين واللوائح الرياضية الدولية لـ بي بي سي، إنه ليس في لوائح الفيفا ما يجعله جهة اعتماد للأرصدة التهديفية الفردية للاعبين، وإن الفصل في صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب المصري هو أمر من اختصاص الاتحاد المصري لكرة القدم، ويحسمه وفق معيار الفئة (A) المعتمد لدى فيفا، لا وفق الأرقام المتداولة إعلاميًا.

ويقول فضل الله، إن مباراة مصر مع سوازيلاند محل الخلاف هي مباراة دولية ودية ويجوز احتساب أهدافها، موضحًا أن هناك مجموعة من المعايير لاحتساب أي مباراة بين منتخبين، أبرزها أن يكون الفريقان من أعضاء في الفيفا، يجب أن يكون الفريقان المنتخبين الأولين (A)، أن تكون المباراة ضمن المباريات الرسمية مباريات كأس العالم وتصفياتها، وكأس الأمم وتصفياتها، والبطولات القارية، تُعدّ دولية تلقائياً بحكم المسابقة نفسها.

موضحًا أنه من الممكن أن تكون من المباريات الودية، ولكن يجب أن تخضع للائحة الفيفا المنظِّمة للمباريات الدولية، وتحتاج إلى إخطار أو تصريح وفق اللائحة، وإلى تطبيق قوانين اللعبة. ويجب أن يكون الحكم معتمد، ومباراة كاملة الزمن (شوطان كل منهما 45 دقيقة).

ولم تُسجل مباراة سوازيلاند أمام المنتخب المصري والتي انتهت بفوز الفراعنة بـ 10 أهداف دون رد، في سجلات الفيفا التي أطلعت عليها بي بي سي على موقعها، وهو ما يرجعه محللون رياضيون إلى عدد التبديلات التي شهدتها المباراة محل الخلاف والتي وصلت إلى 10 تبديلات، وهو ما يتجاوز العدد المسموح به في المباريات الدولية، ويُسقطها من سجلات المباريات الدولية المعتمدة.

الخلاف مع العميد

جاءت مباراة مالاوي بعد أيام قليلة من إقالة المدير الفني للمنتخب المصري ولاعبه التاريخي حسام حسن، وقد تحدثت تقارير عن أن الإقالة جاءت بعد انتشار خلافات أسرية لحسن مع زوجتيه السابقتين، وربط البعض قرار الإقالة بمشاكل مع بعض لاعبي الفريق على رأسهم محمد صلاح الذي استبدله في مباراة مصر وأنغولا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وقال إنه استبدله لأسباب فنية؛ ما أثار استياء صلاح والذي غادر معسكر المنتخب بشكل مفاجئ، ولم يشارك في المواجهة التالية أمام جنوب السودان، ما عزز التكهنات بشأن وجود خلاف بينه وبين المدير الفني.

صلاح وحسن .. تاريخ من الإنجازات

وسجل صلاح 70 هدفاً بقميص الفراعنة من بينها 68 هدفاً معتمداً، وذلك خلال نحو 123 مباراة دولية.

في المقابل، يتربع حسام حسن على عرش هدافي المنتخب المصري، حيث سجل 76 هدفاً بقميص بلاده، من بينها 69 هدفاً معتمداً خلال 176 مباراة دولية وذلك بحسب إحصائيات بعض الجهات مثل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

ولا يزال محمد صلاح، البالغ من العمر 34 عاماً، يملك فرصة لتعزيز رصيده الدولي من الأهداف خلال الفترة المقبلة، إذ ينتظره هذا الأسبوع اختبار جديد خلال مباراة العودة أمام منتخب مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وهو ما قد يعزز رصيده ويحسم الجدل الدائر حول صدارة هدافي الفراعنة.