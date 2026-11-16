ترمب وشي وبوتين على طاولة واحدة في أول قمة ثلاثية بالصين

خبرني - أكدت بكين الاثنين أن الرئيس شي جينبينغ ونظيرَيه الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين سيعقدون أول قمة ثلاثية في 19 تشرين الأول/نوفمبر في مدينة شينزين جنوب الصين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان مقتضب أن "الرئيس الصيني شي جينبينغ سيعقد في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة شينزين اجتماعا يضم قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، التي تستضيفها مدينة شينزين الصينية يومي 18 و19 نوفمبر.

وكان كل من الكرملين والبيت الأبيض أكدا في وقت سابق عقد الاجتماع الثلاثي. فقد أعلن البيت الأبيض الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، سيعقدون اجتماعا ثلاثيا الأسبوع المقبل على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" التي تستضيفها مدينة شنجن الصينية.

كما صرحت أوليفيا ويلز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحافيين "أوضح الرئيس أنه سيناقش مسألة خفض الأسلحة النووية في العالم"، مضيفة أن "الرئيس ترمب يعتقد بأن هذا الانتشار يشكل خطورة بالغة".

وبينما تتصدر قضية خفض الأسلحة النووية أجندة ترامب، في ظل انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بين واشنطن وموسكو ورفض بكين الدخول في مفاوضات للحد من ترسانتها النووية قبل الوصول إلى مستوى أقرب من القوتين، تحضر الحرب على إيران باعتبارها أحد الملفات الرئيسية للنقاش، فيما تبدو الحرب الروسية الأوكرانية خارج جدول الأعمال الرسمي، رغم رغبة موسكو في إثارتها.

وبحسب تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، تمتلك روسيا أكبر عدد من الرؤوس النووية المخزنة، تليها الولايات المتحدة ثم الصين، فيما تشير التقديرات إلى امتلاك واشنطن وموسكو أكثر من 5 آلاف رأس نووي لكل منهما، مقابل نحو 500 رأس لدى بكين.