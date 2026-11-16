البطاينة يوجّه بسحب آليات مستخدمة خلافاً للأنظمة في بلدية بني عبيد

خبرني - وجّه رئيس لجنة بلدية بني عبيد، جمال البطاينة، بسحب الآليات التي كان يستخدمها بعض موظفي البلدية خلافاً للأنظمة والتعليمات الناظمة، وإعادة تنظيم استخدامها وحصرها في الأغراض الوظيفية المخصصة لها، وفقاً لمتطلبات العمل واحتياجاته الفعلية.

ويأتي القرار في إطار إجراءات تتخذها البلدية لضبط النفقات التشغيلية وترشيد الإنفاق وحماية المال العام، من خلال مراجعة أوجه الصرف والحد من الاستخدام غير المبرر للآليات والموارد، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود والتكاليف المالية المترتبة عليه.

وأكد البطاينة أن المال العام أمانة ومسؤولية، وأن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة دقيقة لمختلف أوجه الإنفاق، والتصدي لأي ممارسات لا تنسجم مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وشدد على ضرورة توجيه موارد البلدية وإمكاناتها لخدمة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المتاحة.

وأوضح البطاينة أن ترشيد النفقات ليس إجراءً مؤقتاً، وإنما نهج إداري مستدام يقوم على الانضباط المؤسسي والمساءلة وحسن استثمار الموارد، بما يعزز كفاءة الأداء البلدي ويضمن الاستخدام الأمثل للمال العام.