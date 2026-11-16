توقعات بارتفاع أسعار الذهب حتى نهاية العام وتحسن حركة التداول بالأردن

خبرني - رجّح نقيب أصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، في ظل تداعيات الحرب والتوترات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات في عوائد السندات الأميركية.

وبيّن علان أن سعر أونصة الذهب عالمياً يستقر حالياً عند 3873 دولاراً، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلباً في السوق المحلية، 79.50 ديناراً، وسجل عيار 24 نحو 91.30 ديناراً، مقابل 70.40 ديناراً لعيار 18.

وفيما يتعلق بالسوق المحلية، أوضح أن حركة البيع والشراء شهدت تحسناً نسبياً خلال الأسبوعين الماضيين، وانتقلت من المستوى الضعيف إلى المتوسط، مشيراً إلى أن بعض المواطنين اتجهوا خلال هذه الفترة إلى بيع أجزاء من مدخراتهم من الذهب.