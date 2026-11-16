خبرني - انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم بإذن الله خيرو يوسف محمد اسماعيل الزعبي "ابو رعد" زوج الفاضلة ناديا نجيب الروسان و الد كل من الدكتور رعد و الدكتور سعد و الدكتور مصطفى و الدكتور يوسف و الاستاذ قيس و المهندس سيف و الفاضل خيرالله و والد كل من الاستاذة ام عبدالله زوجة عدي الخطيب و الاستاذة ام هشام زوجة الفاضل رياض هيلات.

وتاليا تفاصيل العزاء :

سيشع جثمانه الطاهر اليوم الاثنين ١٦/١١/٢٠٢٦ من مسجد فاطمة الزهراء في بلدة خرجا- اربد صلاة الظهر. و العزاء في ديوان الزعبي " الغنيمات. انا لله و انا اليه راجعون