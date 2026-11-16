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خيرو يوسف الزعبي "ابو رعد" في ذمة الله

  • 16 نوفمبر 2026
  • 09:17
خيرو يوسف الزعبي ابو رعد في ذمة الله

خبرني - انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم بإذن الله خيرو يوسف محمد اسماعيل الزعبي "ابو رعد"  زوج الفاضلة ناديا نجيب الروسان و الد كل من الدكتور رعد و الدكتور سعد و الدكتور مصطفى و الدكتور يوسف و الاستاذ قيس و المهندس سيف و الفاضل خيرالله و والد كل من الاستاذة ام عبدالله زوجة عدي الخطيب و الاستاذة ام هشام زوجة الفاضل رياض هيلات.
وتاليا تفاصيل العزاء : 

 سيشع جثمانه الطاهر اليوم الاثنين ١٦/١١/٢٠٢٦ من مسجد فاطمة الزهراء في بلدة خرجا- اربد صلاة الظهر. و العزاء في ديوان الزعبي " الغنيمات. انا لله و انا اليه راجعون

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