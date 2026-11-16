تحت رعاية وزير السياحة.. الملكية الأردنية تبحث تعزيز التسويق السياحي المشترك

خبرني - تحت رعاية وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، عقدت الملكية الأردنية اجتماعاً ضم مديري محطاتها في عدد من دول العالم، بمشاركة هيئة تنشيط السياحة وجمعية الفنادق الأردنية، لبحث تعزيز التعاون وتوحيد الجهود التسويقية لاستقطاب المزيد من السياح إلى المملكة.

وركز الاجتماع على تطوير مبادرة (اكتشف الأردن) من خلال تسويق الفنادق والخدمات والتجارب السياحية، وإطلاق حملات وعروض مشتركة، مع توظيف التكنولوجيا والتسويق الرقمي للوصول إلى الأسواق المستهدفة.

كما أكد الدكتور عماد حجازين أهمية التنسيق بين مديري محطات الملكية وممثلي هيئة تنشيط السياحة وجمعية الفنادق وإشراك السفارات الأردنية في الجهود الترويجية، ضمن خطة عمل مشتركة تعزز تنافسية الأردن وترفع أعداد السياح والإشغال الفندقي.