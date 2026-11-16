جاكوار لاند روفر تخسر جولة قضائية أمام بي واي دي

خبرني - أمرت محكمة هولندية شركة جاكوار لاند روفر، بإتلاف أو إعادة الوثائق المُصادرة من شركة بي واي دي الصينية وذلك في إطار نزاع قانوني متصاعد بين الشركتين بشأن اتهامات تتعلق بتقليد تصميم سيارة ديفندر.

وخلصت محكمة مقاطعة لاهاي إلى أن جاكوار لاند روفر لم تتمكن من إثبات أن المواد والوثائق المصادرة كانت «ذات صلة» بالاتهامات التي وجهتها إلى بي واي دي، بشأن سرقة الشركة الصينية تصميم طراز "Ti7" من سيارة "ديفندر" الشهيرة.

وألزمت المحكمة يوم الخميس الماضي، شركة جاكوار لاند روفر بتنفيذ القرار خلال 24 ساعة، كما أمرتها بدفع تكاليف قانونية لشركة بي واي دي تبلغ 28 ألف دولار.

ويتعلق الحكم بالأدلة التي جُمعت خلال عمليات المداهمة التي استهدفت مكاتب بي واي دي الأوروبية والهولندية في أغسطس الماضي، لكنه لا يتناول مسألة ما إذا كانت الشركة الصينية قد انتهكت بالفعل حقوق جاكوار لاند روفر.

ومن المتوقع أن تواصل شركة جاكوار لاند روفر إجراءات قانونية منفصلة داخل الاتحاد الأوروبي تتعلق بحقوق التصميم الخاصة بسيارة ديفندر، خاصة وأنها كانت قد طالبت بفرض غرامات مالية على بي واي دي بقيمة 551 ألف دولار.