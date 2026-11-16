تركيا تدرس خفض التعليم الجامعي إلى 3 سنوات

خبرني - يتواصل في تركيا النقاش حول خطة حكومية جديدة للتعليم العالي تنص على خفض مدة التعليم الجامعي إلى ثلاث سنوات.

وفي وقت سابق هذا الشهر أعلن رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار عن إمكانية تقليص مدة التعليم الجامعي من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات، موضحا أن هذا التخفيض يأتي ضمن خطة لتحسين جودة التعليم العالي وزيادة كفاءة الخريجين في سوق العمل، كما أشار إلى أن هذا القرار لا يزال قيد النقاش وسيتم تقييمه بناء على آراء الجامعات والمختصين.

وضمن تعليقات خبراء التعليم حول دوافع هذه الخطوة، والتي بدأت تظهر في الإعلام التركي، لفت الخبير التعليمي محمد توسون إلى أن جزءا كبيرا من الطلاب الجامعيين باتوا يتركون الجامعة في العام الدراسي الثالث والرابع.

بدوره، ذكر خبير آخر، هو أونور سوغوك، أن التعليم الجامعي يبلغ ثلاث سنوات في كل من ألمانيا وبريطانيا وأوروبا، وأضاف: "في تركيا، الدراسات العليا تمتد لعامين. بالتالي، فإن الطالب يضطر لإتمام ست سنوات دراسية منقسمة بين أربع سنوات تعليم جامعي وسنتين بالدراسات العليا".

وتوقع سوغوك أن الأقسام المرتبطة بالصحة أي الأقسام التي تحتاج إلى مزيد من التطبيق كالتمريض قد تظل دون تغيير، مرجحا أن يطال الإصلاح الدراسة في كليات التربية والاقتصاد والآداب إلى ثلاث سنوات.

ورأى توسون أيضا أنه من المرجح أن تنخفض سنوات التعليم الجامعي في الأقسام "النظرية" التي تطلب تطبيق أقل، وقال: "يمكننا توقع أن تنخفض الدراسة في الأقسام ذات المناهج الدراسية الخفيفة نسبيا، لكن من المحتمل أن تظل سنوات الدراسة أربع سنوات في الأقسام التي تطلب تطبيقا مكثفا".

ومن المتوقع ألا تتقلص مدة الدراسة في أقسام الطب وطب الأسنان والصيدلة والعمارة، وهي تخصصات تمتد عادة لسنوات أطول من الأربع سنوات المعتادة في معظم البرامج الجامعية في تركيا.

ولم يتحدد بعد الموعد المحتمل لتطبيق هذه الخطوة.