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أمانة عمان توضح أسباب التحسينات المرورية على شارع الاستقلال

  • 16 نوفمبر 2026
  • 08:49
أمانة عمان توضح أسباب التحسينات المرورية على شارع الاستقلال

خبرني - قال مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمان، شادي الرواشدة، الاثنين، إن الأمانة تنفذ أعمالا إنشائية وتحسينات مرورية على شارع الاستقلال، ضمن خططها الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية لشوارع العاصمة ورفع كفاءتها.

وأوضح الرواشدة، في تصريح لـ"المملكة"، أن الأعمال تمتد من منطقة الاستقلال مول إلى مستشفى الاستقلال، وتشمل زيادة سعة الشارع وتوسعته لاستيعاب أعداد أكبر من المركبات، من خلال إزالة الجزر الوسطية والعوائق المرتبطة بها وتوسعة المحاور الرئيسية.

وبيّن أن شارع الاستقلال يعد أحد الشرايين الرئيسية في العاصمة عمان، ويستوعب أعدادا كبيرة من المركبات، لا سيما خلال الذروة الصباحية، مع حركة السير القادمة من جسر النشا باتجاه شارع الاستقلال.
وتشمل الأعمال أيضا توسعة وتكبير المنعطفات على جسر الاستقلال، التي تربطه بشارع الأردن باتجاه محافظات الشمال، بهدف رفع انسيابية الحركة المرورية على هذا المحور.

وأشار الرواشدة إلى أن الذروة المسائية تشهد حركة مركبات باتجاه شارع الاستقلال انطلاقا من دوار الداخلية، ثم شارع الأردن باتجاه محافظات الشمال، لافتا إلى أن الأمانة رصدت هذه النقطة ضمن الأعمال المقررة لتوسعتها وتحسين انسيابية السير.

وتأتي هذه الأعمال بالتشاركية مع إدارة السير، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الواقع المروري على شارع الاستقلال والحد من الاختناقات والإغلاقات المرورية المتكررة.

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