الاستغناء عن 6 رقباء سير في شارع الاستقلال بعد التحسينات المرورية

خبرني - قال مدير إدارة السير، العميد رائد العساف، الاثنين، إن التحسينات المرورية والأعمال الهندسية المنفذة على شارع الاستقلال في العاصمة عمّان أسفرت عن الاستغناء عن 6 رقباء سير كانوا يتولون تنظيم الحركة على 6 دخلات فرعية، وإعادة توزيعهم للعمل في مواقع أخرى.

وأوضح العساف، خلال حديثه لـ"المملكة" من شارع الاستقلال، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة مرورية وضعتها إدارة السير بالتعاون مع أمانة عمان، لمعالجة الاختناقات المتكررة على أحد الشرايين الرئيسية للحركة المرورية في العاصمة، ولا سيما خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية.

وتتركز الحركة المرورية الصباحية على الشارع من جسر النشا باتجاه إشارات الأمير حمزة، وصولا إلى دوار الداخلية باتجاه الدوار الرابع، فيما كانت حركة المركبات القادمة من الدخلات الفرعية والاندماج مع الشارع الرئيسي تتسبب في إبطاء حركة السير وامتداد الازدحامات إلى جسر النشا والمناطق التي تسبقه.

وتضمنت الخطة دراسة مرورية شاملة للشارع بالتشاركية بين مهندسي أمانة عمان وإدارة السير، أسفرت عن تحديد ثلاثة تقاطعات محورية، هي إشارات الأمير حمزة، وإشارات مستشفى الاستقلال المعروفة بإشارات السعدوني، وإشارات أبو شتالة المعروفة بإشارات التميمي، التي تربط منطقة عرجان وتغذي شارع الاستقلال بالحركة المرورية.

وبحسب العساف، شملت المرحلة الأولى التحكم بالتقاطعات الثلاثة من خلال الإشارات الضوئية، فيما تضمنت المرحلة الثانية تحسينات مرورية على 5 دخلات فرعية تغذي الشارع.

واستدعى التوسع السكاني في العاصمة وزيادة حركة المركبات القادمة من الطرق الفرعية تدخلات هندسية لتنظيم اندماجها مع الشارع الرئيسي، بعد أن أصبحت الحركة على تلك الطرق تضاهي كثافة السير على شارع الاستقلال، الأمر الذي جعل الاعتماد على رقباء السير لتنظيم أولوية المرور يشكل عبئا على الدخلات الفرعية.

وتتيح التحسينات الهندسية تنظيم الحركة عبر الإشارات الضوئية، بحيث تقتصر مهمة رقيب السير على الإشراف الميداني والتدخل عند الحاجة، لا سيما لرفع الإعاقات المرورية والتعامل مع أي عائق يؤثر في انسيابية السير.

وشدد العساف على أن إعادة توزيع 6 رقباء سير لا تعني غياب إدارة السير عن شارع الاستقلال، إذ يستمر وجود رقيب سير لمتابعة الحركة والتدخل عند الضرورة، فيما جرى توجيه الكوادر التي كانت تعمل على الدخلات الفرعية إلى مواقع أخرى للاستفادة من الموارد البشرية في إدارة السير وشعبة سير العاصمة.