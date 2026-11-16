رحيل المفكر والأديب نسيم الصمادي

خبرني - تلقّى الوسط الثقافي والفكري والإداري نبأ وفاة الأديب والباحث والمفكر الإداري نسيم حسن الصمادي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، تاركًا خلفه إرثًا معرفيًا وفكريًا، ومسيرة حافلة بالعطاء والإسهامات في مجالات الإدارة والقيادة والتطوير المؤسسي.

ويُعد الراحل من الأسماء المعروفة في الفكر الإداري العربي، حيث كرّس جانبًا مهمًا من مسيرته لنشر المعرفة الإدارية، وتطوير المفاهيم القيادية، وإثراء المحتوى العربي بأفكاره وكتاباته ورؤاه التي جمعت بين الفكر الإنساني والممارسة الإدارية.

ولم يكن نسيم الصمادي مجرد كاتب وباحث، بل كان صاحب رؤية وفكر، ومعلّمًا ترك أثرًا في نفوس من عرفوه وقرأوا له وتتلمذوا على أفكاره، إلى جانب اعتزازه بجذوره الأردنية وانتمائه إلى بلدته دير الصمادية.

ستُقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد اليوم الاثنين الموافق 16/ 11 بعد صلاة العصر في مسجد علي مشهد، بمنطقة مثلث الوهادنة. كما يُقام العزاء لمدة ثلاثة أيام، من الاثنين إلى الأربعاء، من الساعة الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً، للرجال في قرية دير الصمادية الشمالي، وللنساء في منزل المرحوم بمنطقة مثلث خربة الوهادنة.