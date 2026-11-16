تحذيرات في الجيش الإسرائيلي: غضب السوريين سينقلب علينا في النهاية

خبرني - تتزايد التحذيرات في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من أن استمرار الوجود العسكري في سوريا قد يحول ما تصفه تل أبيب بالحزام الأمني إلى مصدر للاحتكاك والاستنزاف ويزيد عداء السوريين لنا.

وتكشف شهادات قادة ميدانيين وجنود نظاميين واحتياط عادوا من جولات خدمة في المنطقة، عن فجوة بين التهديدات التي يقدمها الجيش والمستوى السياسي لتبرير الوجود العسكري، والواقع الميداني الذي يصفه هؤلاء بأنه هادئ في معظم الأوقات.

كما يتحدثون عن أنشطة عسكرية متكررة واحتكاكات مع المدنيين، فضلا عن مشكلات في الانضباط والرقابة، حيث حذروا من أن غضب السوريين سينقلب ضد إسرائيل في النهاية.

ويقول قائد سرية يشار إليه بالحرف "ح"، إن القوات كانت تشعر بأنها مطالبة باختراع مبررات لتوغلها في الأراضي السورية، مضيفا أن جزءا كبيرا من النشاط العملياتي كان مجرد ذريعة، في ظل غياب أحداث أو تهديدات ملموسة.

ويرى قائد السرية أن التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع أضعف الحافز لدى الجنود.

ويقول مقاتل آخر إن القيادة كانت تحذر باستمرار من احتمال وصول "شاحنات بيضاء"، لكن شيئا لم يحدث طوال فترة خدمته، حتى إن جنودا من التيار الاستيطاني المتشدد بدأوا يشككون في أهمية المهمة.

وبينما ترى المؤسسة الأمنية أن المواقع الجديدة والقدرة على التحرك داخل سوريا توفران حماية لمستوطنات الجولان، يتزايد داخل القيادة العسكرية إدراك بأن السيطرة على الأرض لا تعوض غياب التسوية السياسية، وأن الإنجاز العسكري قد يتحول إلى عبء علينا إذا لم يترجم إلى تفاهمات مستقرة.

تكتيكات الضفة الغربية

ولا تقتصر المشكلة على غياب تهديدات واضحة، بل تمتد إلى أسلوب عمل القوات الإسرائيلية، التي تنقل إلى جنوب سوريا تكتيكات تستخدمها في الضفة الغربية، تشمل دخول القرى بصورة شبه يومية، ومداهمة المنازل ليلا، وإخراج العائلات من أسرّتها، واستجواب السكان واعتقال مشتبه بهم ونقل بعضهم إلى إسرائيل.

ويفيد ضابط احتياط يشار إليه بالحرف "ي"، بأن هذه الأساليب تتجاهل حقيقة أن القوات تتعامل مع سكان يعيشون في دولة ذات سيادة، وليس في منطقة خاضعة للاحتلال منذ عقود، محذرا من أن استمرارها سيحول غضب السكان ضد إسرائيل.

كما تقيد القوات وصول الرعاة إلى المراعي ومصادر المياه، وتنصب لافتات تحذر من التنقل في قوافل تضم أكثر من ثلاث مركبات خشية تعرضها لنيران الجيش.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات إسرائيلية منعت، الأربعاء، مزارعين من مواصلة قطف الزيتون غرب بلدة الرافد في القنيطرة، وأمرتهم بمغادرة المنطقة، بعد تفتيشهم.

وتتسبب المداهمات الليلية والأضرار التي تلحق بالمنازل واعتقال المدنيين في تصاعد مشاعر الإهانة والعداء. وتحذر أوساط أمنية إسرائيلية من أن استمرار الاحتكاك قد يؤدي إلى ظهور مجموعات مقاومة محلية بين سكان لم يشاركوا سابقا في أي نشاط ضد إسرائيل.

وتثير طبيعة المهمة التي يصفها الجنود بأنها منخفضة التوتر وغير واضحة الأهداف، مخاوف بشأن الانضباط والجاهزية، خصوصا مع استنزاف قوات الاحتياط ونقص القوى البشرية.

ويوضح أحد الجنود أن القوات في سوريا تتحرك بحرية أكبر، وأن كبار القادة نادرا ما يزورون المواقع، ما خلق أجواء من التراخي تشبه جولات الاحتياط قبل هجوم 7 أكتوبر 2023.

حوادث خطيرة

وتتضمن الشهادات حوادث خطيرة، بينها فقدان قوة الاتصال بقائد السرية وغرفة العمليات خلال مهمة ليلية في منطقة تل فارس، واضطرارها إلى العودة منفردة إلى الحدود، قبل أن تجد قائد السرية ومشغل اللاسلكي نائمين داخل مركبة غرفة العمليات.

ويقول الجندي إن الحادث لم يعالج بما يتناسب مع خطورته، رغم احتمال انتهائه باختطاف أو إطلاق نيران صديقة

كما تحدث جنود عن إطلاق النار على راع سوري يركب حمارا، ما أدى إلى مقتل الحيوان، وعن مصادرة قطيع أغنام وإيذاء بعضها من جانب جنود، من دون تدخل القادة أو الإبلاغ عن الحادث وفق الإجراءات. وتضمنت الشهادات أيضا مشكلات لوجستية وشبهات بشأن اختفاء كميات من الغذاء والمعدات أو نقلها خارج إطار الجيش.

ومن المفارقات أن القوات التي تقول إن وجودها في سوريا يهدف إلى منع تسلل المسلحين إلى إسرائيل، تضطر إلى تخصيص موارد لمنع إسرائيليين من اختراق الحدود باتجاه الأراضي السورية.

فنشطاء اليمين المتطرف ولا سيما حركة "رواد الباشان"، يحاولون مرارا تجاوز السياج الحدودي وإقامة بؤر استيطانية داخل سوريا، أحيانا عبر فتح أبواب في السياج أو استغلال ثغرات فيه.

ويصرح أحد الجنود بأن القوات تلقت تعليمات بمراقبة السياج من داخل سوريا لمنع هؤلاء النشطاء من التسلل، بدلا من تركيز المراقبة على عمق الأراضي السورية.

كما ألغيت عمليات عسكرية مخططة بسبب استدعاء الجنود لملاحقة نشطاء رفضوا إخلاء مواقعهم.

ويرى التقرير العبري أن هذه المحاولات تعزز لدى السكان السوريين الاعتقاد بأن الوجود الإسرائيلي قد يكون مقدمة لتوسع إقليمي دائم، خصوصا في ظل مواقف سياسيين إسرائيليين متشددين مؤيدين للاستيطان.

تهريب أسلحة إلى إسرائيل

وفي ملف آخر، كشفت لوائح اتهام وأحكام محاكم عسكرية عن استغلال جنود حرية الحركة عبر المعابر الحدودية لتهريب أسلحة إلى إسرائيل.

فقد أدين رقيب لوجستي بدخول جنوب سوريا خارج نطاق مهامه والحصول على بندقية كلاشينكوف ونقلها إلى عناصر إجرامية داخل إسرائيل.

كما وُجهت اتهامات إلى جندي احتياط بتهريب ست بنادق M16 وكلاشينكوف ومسدسين بمساعدة سائق شاحنة عسكرية.

وتضمنت القضية شراء مسدس و600 طلقة مقابل 3 آلاف دولار من مواطن سوري التقاه الجندي في مركز طبي أقامه الجيش عبر الحدود.

ويقر ضباط في القيادة الشمالية بأن المعابر المفتوحة تُستخدم لتهريب أسلحة غير قانونية إلى إسرائيل، في ظل مشكلة أوسع تتعلق بسرقة مئات الأسلحة من قواعد الجيش منذ اندلاع الحرب عام 2023.