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علامات حساسية البرد

  • 16 نوفمبر 2026
  • 08:37
علامات حساسية البرد

خبرني - أفادت الدكتورة ماليكا عزيزي، أخصائية الحساسية والمناعة، أن البثور المثيرة للحكة والاحمرار والتورم في الجلد بعد التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة قد تشير إلى حساسية البرد.
ووفقا لها، قد يحدث هذا التفاعل ليس فقط بسبب الهواء البارد، بل بسبب الماء البارد أيضا.

وتقول: "الشرى البردي هو رد فعل جلدي غير طبيعي لدرجات الحرارة المنخفضة. عند التعرض للبرد، تظهر بثور مثيرة للحكة واحمرار، وأحيانا تورم. ويمكن أن يحدث هذا بسبب الهواء البارد، أو الماء البارد، أو الأشياء الباردة، أو حتى المثلجات أيضا. ومن الأعراض المميزة التي تساعد في تشخيص حساسية البرد ظهور بثور بارزة، تشبه لسعة نبات القراص، وعادة ما تكون مصحوبة بحكة. ولكن إذا أصبح الجلد أحمرا أو جافا بعد المشي، فهذا رد فعل طبيعي، وليس حالة طبية. ويجب مراجعة الطبيب فورا في حال تكرر ظهور البثور المثيرة للحكة".

ووفقا لها، يمكن تجنب حساسية البرد بارتداء ملابس مناسبة للطقس، وتغطية الوجه بوشاح، وارتداء القفازات. كما نصحت باستخدام واقي الشمس وتوخي الحذر عند تناول الأطعمة والمشروبات الباردة في الهواء الطلق.

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