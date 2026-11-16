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أفضل وقت لتناول فيتامين D

  • 16 نوفمبر 2026
  • 08:36
أفضل وقت لتناول فيتامين D

خبرني - يشير فريق دولي من علماء جامعة جيانغنان الصينية، إلى أن تناول فيتامين D3 مساء قد يكون أكثر فعالية من تناوله صباحا في الحد من آثار الإجهاد المزمن.
وتشير مجلة Food & Function، إلى أن العلماء أجروا تجربة على فئران تعرضت للإجهاد المزمن لمدة أربعة أسابيع. تلقت الفئران فيتامين D3 يوميا إما صباحا أو مساء. وقيم الباحثون التغيرات في سلوكها، ووظائف جهازها العصبي، ومدة نومها، وإيقاعاتها البيولوجية.

واتضح لهم، أن فيتامين D3 ساعد في تخفيف الآثار السلبية للإجهاد بغض النظر عن وقت تناوله، لكن تأثيره كان أكثر وضوحا في المساء. كما أظهرت الحيوانات تغيرات سلوكية أكثر إيجابية مرتبطة بالقلق وحالات شبيهة بالاكتئاب. وبالإضافة إلى ذلك، تحسنت وظائف الحصين- منطقة في الدماغ تلعب دورا مهما في تكوين الذاكرة والتعلم. كما ساعد تناوله مساء على استعادة مدة النوم، وتطبيع إنتاج السيروتونين، وتقليل الالتهاب.
ويعتقد العلماء أن الاختلاف في التأثير مرتبطة بتأثير فيتامين D3 على الساعة البيولوجية للجسم. وتحديدا، أدى تناوله مساء إلى استعادة أفضل للإيقاعات اليومية لنشاط بعض الجينات في الكبد. هذه الإيقاعات تنظم وظائف الجسم تبعا لوقت اليوم.

ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج حصلوا عليها من تجارب على الحيوانات فقط، لذلك هناك حاجة إلى تجارب سريرية لتأكيد تأثير مماثل لدى البشر.

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