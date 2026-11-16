دواء غير متوقع قد يساعد في علاج خشونة المفاصل

خبرني - وجدت دراسة حديثة أن دواء مميعا للدم قد يحمي الغضاريف ويقلل الالتهاب والألم في حالات خشونة المفاصل (الفصال العظمي)، في نتيجة وصفها الباحثون بالمبشرة.

ما خشونة المفاصل؟

خشونة المفاصل هي أكثر أمراض المفاصل شيوعا، وتسبب ألما وتيبسا عندما يتآكل الغضروف الذي يغطي أطراف العظام.

ولا توجد حاليا أدوية معتمدة لوقف المرض أو إبطائه، لكن دراسة جديدة رصدت تطورا واعدا من مصدر غير متوقع، هو دواء مميع للدم.

كيف أجريت الدراسة؟

قاد الباحث تشوان جو ليو من كلية الطب بجامعة ييل فريقا فحص نحو 980 دواء معتمدا للبحث عن مركبات تكبح الإشارات الالتهابية المسببة للمرض، فبرزت ثلاثة أدوية ثم وقع الاختيار على واحد هو "دابيغاتران"، وهو مميع للدم يستخدم لمنع الجلطات والسكتات.

واختبر الباحثون الدواء على فئران وقردة مكاك أصيبت بخشونة مفاصل مستحثة جراحيا، إذ حُقن في مفاصل الفئران مباشرة، بينما تلقته القردة عن طريق الفم.

ما النتائج؟

نشرت النتائج في مجلة Science Translational Medicine، وكانت مشجعة، إذ قلل الدواء تلف الغضروف وعلامات الالتهاب لدى الفئران، وأظهرت الحيوانات سلوكا أقل ارتباطا بالألم وحركة أكثر حرية. وفي القردة، ساعد الدواء في الحفاظ على الغضروف وحسّن القدرة على المشي، وقلل التصلب غير الطبيعي للعظم تحت الغضروف.

كيف يعمل الدواء؟

وجد الباحثون أن "دابيغاتران" يؤثر في بروتين يسمى BIG2 يتحكم في حركة مستقبلات سطح الخلية، فأثر في مستقبلين هما TNFR1 وIL-1R1 بطريقتين مختلفتين لتقليل الالتهاب، ما جعل الخلايا أقل استجابة للإشارتين الالتهابيتين.

وقال الباحثون إن هذا التنظيم يمثل نهجا لم يُعرف من قبل لكبح الالتهاب واستعادة توازن الخلايا الغضروفية.

ما حدود النتائج؟

لم يُختبر العلاج بعد على مرضى خشونة المفاصل، وهناك مخاوف من أن يسبب "دابيغاتران" نزيفا. وقال الباحثون إن دراسات سلامة شاملة تقيّم خطر العدوى والنزيف وتحمّل الدواء على المدى الطويل ستكون مطلوبة قبل التطبيق السريري.