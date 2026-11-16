واشنطن تصدر تحذيرا لمواطنيها بالبحرين

خبرني - أصدرت السفارة الأمريكية في المنامة تنبيها أمنيا دعت فيه المواطنين الأمريكيين المتواجدين في البحرين إلى توخي "أقصى درجات الحيطة والحذر"، محذرة من هجمات محتملة واضطرابات سفر.

وأشار البيان الرسمي إلى تزايد خطر وقوع هجمات مسلحة قد يشنها الحوثيون، وإلى مساعي إيران لاستهداف مسؤولين ومنشآت ومصالح أمريكية في المنطقة.

وحذرت السفارة من احتمالية صدور تنبيهات طارئة، أو إلغاء رحلات جوية، أو إغلاق المجال الجوي، واضطرابات واسعة في حركة السفر بالشرق الأوسط.

وأكدت البعثة الدبلوماسية أنها تواصل عملها بشكل طبيعي لتقديم الخدمات القنصلية والتأشيرات، مع توصية المسافرين بمتابعة تحديثات شركات الطيران ووضع خطط بديلة.

جاء التحذير الأمني عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف رادارات دفاعية أمريكية في قاعدة الرفاع الجوية بالبحرين بواسطة 6 طائرات مسيرة.

وأعلنت قوة دفاع البحرين أن منظوماتها الجوية اعترضت ودمرت عدة هجمات إيرانية معادية قبل وصولها إلى أهدافها داخل المملكة، بينما أصدرت وزارة الداخلية تحذيرات للسكان بالتوجه إلى أماكن آمنة.