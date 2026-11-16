تقرير إسرائيلي يكشف اضطرابات داخل الموساد

خبرني - كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية عن قلق أكثر من 10 من كبار المسؤولين السابقين في الموساد من تغييرات جذرية في الجهاز منذ تولي رومان غوفمان رئاسته قبل نحو 6 أشهر.

وقال التقرير إن قائمة المغادرين أو المفصولين شملت نائب رئيس الموساد، ورئيس شعبة الاستخبارات، ورئيس شعبة إيران، ورئيس شعبة العمليات، إضافة إلى رئيسين آخرين لأقسام يقال إنهما يستعدان للمغادرة. واستبدل غوفمان بعضهم بضباط آخرين وبشخصيات من خارج الجهاز، من بينهم رجال أعمال ومستشارون استراتيجيون وأكاديميون، وهو ما وصفه منتقدون بأنه إضعاف للخبرة الاستخباراتية المتراكمة. وأثار تقرير الهجرة الطوعية لسكان غزة جدلا حادا داخل الجهاز، إذ يقال إن غوفمان أعاد تنشيط مشروع يهدف إلى إيجاد دول تقبل سكان غزة، رغم معارضة واسعة لرؤساء الأقسام عندما طرح سابقا.

وأشار مسؤولون سابقون إلى أن إشراك الموساد في ملف سياسي بهذه الحساسية يخرجه عن دوره الاستخباراتي التقليدي، فيما دافع الموساد عن المشروع بأنه يقوده مجلس الأمن القومي وبدأ في عهد رئيس الجهاز السابق.

وتضمن التقرير ادعاءات بإتاحة مشاركة مستشارين ورجال أعمال خارجيين في منتدى كبار مسؤولي الموساد، وهو ما اعتبره منتقدون سابقة خطرة تخص أسرارا بالغة الحساسية.

في المقابل، قال الموساد إن المستشارين خضعوا لتصاريح أمنية عند الحاجة، وأن مشاركتهم تقتصر على مناقشات محددة وفق خبراتهم، رافضا وصف التقرير بأنه "متحيز ومضلل".

وتناول التقرير خلافا حول خطة يزعم أن غوفمان دفع نحوها للإطاحة بالنظام الإيراني عبر الأكراد، وهي خطة وصفها مسؤولون سابقون بأنها غير واقعية وألغيت قبل إطلاقها. وذكر أن غوفمان سافر إلى الولايات المتحدة للضغط من أجل عودة الحرب في إيران، فيما لم تقدم مصادر مستقلة تأكيدا لتلك الادعاءات.

ورد الموساد بأن تغيير كبار المسؤولين جزء طبيعي من انتقال أي منظمة إلى قيادة جديدة، وأن التقرير يجمع قضايا غير مرتبطة في إطار واحد بهدف تصنيع أزمة.

وأكد أن غوفمان يسعى إلى نهج أكثر ابتكارا، مع تركيز على التحالفات الدولية وتوسيع قدرات الجهاز، فيما يرى منتقدوه أن التغييرات تضر ببنية الجهاز وخبرته.