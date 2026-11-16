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هرمز.. 6 ناقلات تغرق منذ أمس والتلوث يمتد

  • 16 نوفمبر 2026
  • 08:30
هرمز 6 ناقلات تغرق منذ أمس والتلوث يمتد

خبرني - أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط جنوبي مضيق هرمز، وبذلك يصل عدد الناقلات التي تحترق وتغرق في المضيق منذ يوم أمس إلى 6 ناقلات.
وجاء في بيان نشرته القوة البحرية الإيرانية: "قبل ساعات، حاولت ناقلتا نفط، بتوجيه مباشر من ضباط أمريكيين وبدعم من المقاتلات التابعة للجيش الأمريكي المعتدي والناهب، العبور عبر المسار الجنوبي غير القانوني، إلا أنهما اصطدمتا بألغام بحرية، ما أدى إلى وقوع انفجارات شديدة ومتعددة أضاءت سماء مضيق هرمز لساعات".

وأضاف: "انفجرت الناقلتان المخالفتان على مسافة قصيرة من ناقلتي النفط السابقتين، لتكونا سادس ناقلة نفط تحترق وتغرق في مضيق هرمز منذ يوم أمس وحتى الآن. كما امتد التلوث الناجم عن انفجار هذه الناقلات ليشمل مختلف السواحل والمياه في المضيق".
وحذرت القوة "مالكي الشركات النفطية من أن المسار الجنوبي الأمريكي المستحدث في مضيق هرمز مزروع بالألغام ومحاط بجدران نارية، وأن الثقة بأكاذيب المسؤولين العسكريين الأمريكيين والتعاون معهم سيجعلكم وقودا للنيران".

وأضافت: "إجراءاتنا العقابية تأتي ردا على الحصار غير القانوني الذي يفرضه الجيش الأمريكي، وانتهاك اللوائح الإيرانية المنظمة للملاحة في مضيق هرمز، وسيتم التعامل بحزم شديد مع ناقلات النفط المخالفة".

ويأتي الحادث الأخير في ظل مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة البحرية في الخليج وخليج عُمان ولا سيما في محيط مضيق هرمز، الذي يشكل ممرا حيويا لتجارة النفط العالمية، وتعتمد عليه إمدادات الطاقة المتجهة إلى الأسواق الدولية.

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