توقعات رفع الفائدة الأميركية تضغط على الذهب وتحد من تعافيه

خبرني - استقرت أسعار الذهب الاثنين، بعدما سجلت أدنى مستوى في أكثر من عام الأسبوع الماضي، بينما عكف المستثمرون على تقييم إشارات تميل إلى التشديد النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وترقبوا تصريحات لرئيس المجلس كيفن وورش بحثا عن مؤشرات إضافية بشأن آفاق أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 02:48 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 3877.66 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2% إلى 3880.60 دولار.

وقال تيم واترر محلل الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "لا يزال الذهب يسبح فعليا عكس تيار قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة والتوقعات الراسخة برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر. وعند المستويات الحالية، تبدو النظرة إلى الذهب محايدة إلى سلبية بدرجة طفيفة".

وهبط المعدن 4.5% الأسبوع الماضي، متأثرا ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أقوى من المتوقع وأثارت مخاوف التضخم وعززت التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال جيف شميد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي الأحد، إن التضخم لا يزال "مرتفعا للغاية"، وإن البنك المركزي "لا يزال أمامه عمل يتعين القيام به" للسيطرة على ضغوط الأسعار.

وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي فيليب جيفرسون الجمعة، إنه يسترشد في قرارات السياسة النقدية بالتضخم، في تصريحات تشير إلى تأييده لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وترى الأسواق احتمالا 92% لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول، فيما تضع في الحسبان احتمالا ثمانية بالمئة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، مما يقلل جاذبيته للمستثمرين.

ويترقب المستثمرون الآن تصريحات وورش في وقت لاحق ومحضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لشهر تشرين الأول المقرر صدوره الأربعاء.

وقال واترر "من شأن لهجة أكثر تشددا أن تعزز الضغوط المعاكسة الحالية على الذهب، بينما قد توفر أي مؤشرات على الحذر بشأن قوة الاقتصاد بعض الارتياح".

في غضون ذلك، توقعت أبحاث نشرت الجمعة، تراجعا 5% في الطلب العالمي على الفضة في 2026، مشيرة إلى ضعف الطلب على المجوهرات وتراجع استخدامها في الخلايا الشمسية مع تسارع الاستبدال بسبب ارتفاع الأسعار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.7% إلى 47.39 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.1% إلى 1477.76 دولار، وتراجع البلاديوم 1.5% إلى 985.48 دولار.