أجواء لطيفة في أغلب المناطق وارتفاع قليل على درجات الحرارة الخميس

خبرني - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة الاثنين، مع بقائها أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، لا سيما في مناطق البادية.

ويستمر الطقس لطيف الحرارة الثلاثاء والأربعاء في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة الخميس، مع بقاء الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلا في باقي المناطق، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.