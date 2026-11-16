آلاف رخص القيادة في قبضة قراصنة اخترقوا بيانات أوبر

خبرني - كشفت شركة أوبر (Uber) عن اختراق أمني أدى إلى سرقة معلومات شخصية وبيانات آلاف رخص القيادة الخاصة بالسائقين في الولايات المتحدة، بعد تعرض أحد مزودي الخدمات التقنية التابعين لها لهجوم إلكتروني استغل خلاله المهاجمون بيانات اعتماد داخلية مسروقة للوصول إلى معلومات الشركة المخزنة لدى المزود.

كيف وقع اختراق بيانات أوبر؟

بحسب تقرير نشرته منصة تك كرانش (TechCrunch)، فإن الشركة الخارجية التي تعرضت للاختراق هي فايروركس إيه آي (Fireworks AI)، وهي منصة تقنية تتيح للمطورين الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر واستخدامها عبر بنيتها السحابية.

وأوضحت أوبر أن مزود الخدمة أبلغها في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بتعرض بيانات اعتماده الداخلية للاختراق، واستخدام طرف غير مصرح له هذه البيانات للوصول إلى حساب الشركة لدى المزود.

وعقب تلقي الإخطار، قطعت أوبر اتصالات البيانات مع مزود الخدمة وبدأت تحقيقا في الحادثة، قبل أن تؤكد نتائج التحقيق في 13 أكتوبر/تشرين الأول أن المهاجمين استخدموا بيانات الاعتماد المخترقة للوصول إلى معلومات مرتبطة بالشركة.

وأكد متحدث باسم أوبر لتك كرانش أن الإشعارات الموجهة إلى السائقين تتعلق بحادث أمني أصاب أحد مورديها الخارجيين، وهو فايروركس إيه آي، الذي كان يملك صلاحية الوصول إلى بعض بيانات الشركة.

آلاف السائقين ضمن قائمة المتضررين

لم تعلن أوبر حتى الآن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تأثروا بالاختراق، لكنّ الإشعارات التي راجعتها تك كرانش لدى الجهات التنظيمية في الولايات الأمريكية كشفت عن آلاف الحالات.

ووفقا للتقرير الذي نُشر قبل يومين، شملت البيانات المسروقة معلومات رخص القيادة الخاصة بـ3430 شخصا في ولاية ساوث كارولينا، و2567 شخصا في ولاية ماساتشوستس، و1873 شخصا في ولاية رود آيلاند.

كما تضمنت الإشعارات المقدمة في ولاية إلينوي معلومات عن متضررين آخرين، دون تحديد العدد النهائي، في حين أبلغت الشركة سائقين في كاليفورنيا بالحادثة دون الكشف عن عدد الأشخاص الذين طالتهم.

وتشير هذه الأرقام إلى أن عدد المتضررين قد يرتفع مع ظهور إشعارات إضافية في ولايات أخرى، خصوصا أن الشركة لم تقدم حتى الآن حصيلة وطنية نهائية للأشخاص الذين تعرضت بياناتهم للسرقة.

ما طبيعة المعلومات التي تعرضت للسرقة؟

تكتسب الحادثة أهمية خاصة لأن المعلومات المسروقة لا تقتصر على بيانات اتصال عادية، بل تشمل تفاصيل رخص القيادة، وهي وثائق رسمية يمكن أن يستغلها المحتالون في محاولات انتحال الهوية أو تنفيذ عمليات احتيال تستهدف أصحابها.