استمرار أزمة الطيران بالولايات المتحدة وترمب يحمّل بايدن المسؤولية

خبرني - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأحد، أن اضطراب حركة الطيران الناجم عن قرار وقف إقلاع الرحلات الجوية، قد يستمر يوما إضافيا، مع تأثر أكثر من 5200 رحلة بهذه الأزمة المتواصلة لليوم الثالث، في حين سارعت شركات طيران إلى إعادة جداول رحلاتها إلى مسارها بعد وقف شامل للرحلات على صعيد البلاد.

وفي أول تصريح بهذا الشأن، منذ إيقاف السلطات الأمريكية جميع رحلات الطيران ساعات عدة، الجمعة، جراء تعثّر تحديث تقني، حمّل ترمب سلفه جو بايدن مسؤولية الأزمة، واصفا إدارة الحكومة السابقة لقطاع الطيران بأنها "كارثة".

"أفسدوا كل ما لمسوه"

وقال على منصته "تروث سوشيال": "أفسدوا كل ما لمسوه. أُنفقت أموال طائلة من دون تدبير، ما جعل نظاما قديما ومتهالكا أسوأ مما كان عليه عندما بدؤوا".

ومن جهته، أوضح وزير النقل شون دافي، أن حركة الطيران في المجال الجوي ستبدأ بالعودة إلى طبيعتها الأحد، لكن العودة الكاملة ستكون على الأرجح غدا الاثنين، مشددا على أن إدارة الطيران الاتحادية تولي أهمية كبيرة لسلامة المسافرين.

واستبعد في برنامج "ذيس ويك" على شبكة "إيه بي سي"، وجود أي دليل على هجوم إلكتروني أو نية خبيثة.

وأثارت الأزمة دعوات إلى استقالة دافي، لكن الأخير رفضها بشكل قاطع، مؤكدا أنه ورث بنية تحتية شديدة التقادم لمراقبة الحركة الجوية، تشمل، بحسب قوله، أجهزة رادار يعود تاريخها إلى ستينيات القرن الماضي.

وقال في مقابلة أخرى مع شبكة "سي إن إن" إنه: "عندما نجري أعمالا وتحدث أخطاء، فأنا بالطبع الوزير المسؤول. لكن عليّ أيضا أن أقرّ بحالة النظام الذي تسلمته".

50 مليار دولار

وأوضح دافي، أمس السبت، أن قرار وقف الرحلات، الجمعة، جاء بعد أعمال صيانة هدفت إلى استبدال كابلات ألياف ضوئية عالية السرعة بأسلاك نحاسية قديمة، ما تسبب بمشكلات تتعلق بالاتصال بالطائرات وبيانات الرادار.

وطالب بتخصيص 50 مليار دولار لتطوير نظام مراقبة الحركة الجوية وتحديثه، داعيا الكونغرس الذي يملك سلطة إقرار الإنفاق الحكومي إلى "الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة".

لكن الديمقراطيين سارعوا إلى الرد بأن الكونغرس الخاضع لسيطرة الجمهوريين بزعامة ترمب كان بإمكانه بالفعل اتخاذ هذه الخطوة.