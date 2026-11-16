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سقوط صاروخ يحمل 40 قمرا اصطناعيا لأمازون في فلوريدا

  • 16 نوفمبر 2026
  • 03:28
سقوط صاروخ يحمل 40 قمرا اصطناعيا لأمازون في فلوريدا

خبرني  - سقط مساء -أمس الأحد- الصاروخ "فولكان" المملوك لشركة "يونايتد لونش ألايانس" الأمريكية، بعد وقت قصير من إطلاقه في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، مما أدى إلى تدمير حمولة الصاروخ المكونة من 40 قمرا اصطناعيا مخصصة لشبكة إنترنت تابعة لشركة أمازون الأمريكية.

وقالت "يونايتد لونش ألايانس" -وهي مشروع مشترك بين شركتيْ بوينغ ولوكهيد مارتن الأمريكيتين- إن "المركبة فولكان التي خرجت من مجمع الإطلاق الفضائي 41 تعرضت لخلل بعد 10 دقائق من بدء رحلتها، ولم تنجح في إيصال مهمة أمازون إلى مدار الأرض".

وأضافت الشركة -في بيان- أنه ليست لديها معطيات حتى الآن تساعد على فهم أسباب تعطل الصاروخ بعد وقت قصير من إقلاعه.

ويُعَدُّ هذا الفشل أول إخفاق في مهمة فضائية لشركة "يونايتد لونش ألايانس" التي تأسست منذ عقدين، في وقت كانت تسعى فيه إلى بدء سلسلة إطلاق منتظمة لمجموعة الأقمار الاصطناعية الخاصة بشبكة الإنترنت "ليو" التابعة لشركة أمازون.

 

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