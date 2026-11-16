هوانغ يدرس إمكانية سحب استقالته و العودة إلى رئاسة إنفيديا

خبرني - أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن جنسن هوانغ يدرس احتمال العودة إلى رئاسة "إنفيديا"، بعد استقالته المفاجئة الخميس الماضي على خلفية فضيحة أخلاقية وأمنية هزت قطاع الذكاء الاصطناعي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن هوانغ ناقش مع عدد من المقربين إمكانية العودة إلى منصبه، فيما يعمل هؤلاء على تشكيل ما وصفوه بـ"غرفة عمليات" تضم عددا من المديرين التنفيذيين البارزين في وادي السيليكون، بهدف الضغط من أجل عودته.

وقال أحد المقربين من هوانغ للصحيفة: "إنهم يسعون أيضا لحشد الدعم من البيت الأبيض"، مضيفا:"كل من له شأن في مجال التكنولوجيا خارج مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة يحب جنسن"، مؤكدا أن هذه الجهود تحظى بدعم هوانغ نفسه.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن مستقبل قيادة "إنفيديا"، إذ كشفت "فايننشال تايمز" في تقرير سابق أن مجلس إدارة الشركة تواصل مع رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة "آرم هولدنغز" البريطانية المتخصصة في تصميم الرقائق، لبحث إمكانية توليه المنصب خلفا لهوانغ، ولكن دون عرض المنصب عليه بعد أو قبوله لو تم العرض .

كما طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أبل"، مرشحا محتملا لقيادة الشركة.

وكان هوانغ قد قدم استقالته، الخميس، غداة كشف تقارير عن تورطه في علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع امرأة يشتبه في كونها جاسوسة صينية، وهو ما أثار تساؤلات جدية حول أمن تقنيات الشركة واحتمال تسريب معلومات حساسة تتعلق بصادراتها من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين.

وأدت هذه الفضيحة إلى إغراق شركة "إنفيديا"، إحدى أكبر شركات تصنيع الرقائق في العالم، في أزمة غير مسبوقة، وأحدثت موجة صدمة عابرة لقطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله، القطاع الذي يعد هوانغ أحد أبرز روّاده ومموليه.