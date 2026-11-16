محاكمة مادورو تضع القضاء الأمريكي أمام اختبار تاريخي

خبرني - تثير محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة تساؤلات قانونية غير مسبوقة، وسط إقرار مدعين فيدراليين سابقين باستحالة توقع مصير القضية وتداعياتها.

وبحسب تقرير صحفي أمريكي، لا توجد سابقة مطابقة لهذه القضية في التاريخ القضائي للولايات المتحدة، ما يجعلها مرشحة لإرساء قواعد جديدة في العرف الأمريكي والسياسة الخارجية، بصرف النظر عن الحكم النهائي.

وقالت جينا بارلوفيكيو، المدعية الفيدرالية السابقة التي شاركت في محاكمة زعيم المخدرات المكسيكي خواكين "إل تشابو" غوسمان، إنه "لا توجد بالفعل سابقة قضائية لهذه القضية".

ويرى خبراء قانونيون أن السماح بمحاكمة مادورو، الذي اعتقلته القوات الأمريكية في عملية عسكرية بكاراكاس في 3 يناير 2026، قد يفتح الباب أمام استخدام إجراءات مماثلة ضد قادة دول أخرى. وفي المقابل، فإن إسقاط التهم أو تبرئته قد يضع حدودا جديدة لصلاحيات الرئيس الأمريكي.

وتتمحور القضية حول الحصانة السيادية، إذ يؤكد محاميا مادورو، باري بولاك وآنا إستيفاو، أنه كان رئيسا لدولة ذات سيادة عند اعتقاله، وبالتالي يتمتع بحصانة تمنع محاكمته أمام القضاء الأمريكي.

في المقابل، تتمسك وزارة العدل الأمريكية بأن واشنطن لا تعترف بشرعية رئاسة مادورو منذ عام 2019، وأن السلطة التنفيذية الأمريكية هي المخولة بتحديد من يتمتع بحصانة رؤساء الدول.

ويستند الدفاع أيضا إلى حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر عام 2024 بشأن حصانة الرئيس دونالد ترامب عن أفعاله الرسمية، في محاولة لتوسيع نطاق الحماية القانونية لمادورو.

ويواجه مادورو وزوجته سيليا فلوريس اتهامات مرتبطة بتهريب المخدرات والأسلحة، أضيفت إليها اتهامات بالتآمر لممارسة التعذيب، بما في ذلك بحق مواطنين أمريكيين. وينفي الزوجان التهم الموجهة إليهما.

وتبرز قضية الزعيم البنمي السابق مانويل نورييغا، الذي اعتقلته القوات الأمريكية عام 1989، بوصفها أقرب مقارنة تاريخية، لكنها تختلف عن قضية مادورو لكون نورييغا لم يشغل رسميا منصب رئيس الدولة.

وفي تطور قضائي، تولت القاضية أناليسا توريس القضية عقب وفاة القاضي ألفين هيلرستين في 28 أكتوبر الماضي. وذكرت بلومبرغ في 2 نوفمبر أن توريس معروفة بدراسة الحجج القانونية بعناية واستقلالية في التعامل مع أطراف التقاضي.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في دفوع الدفاع خلال ديسمبر المقبل، فيما حدد 14 يونيو 2027 موعدا لبدء المحاكمة، إذا لم تقرر المحكمة إسقاط الاتهامات.

وقال المحامي الجنائي آدم فيلز، الذي سبق أن دافع عن "إل تشابو"، إن القضية ستؤسس سابقة قضائية حتما، مضيفا أن السؤال الحقيقي هو مدى تأثير تلك السابقة على القضايا المستقبلية.