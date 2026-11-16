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آيزنكوت يتهم نتنياهو بمحاولة التلاعب بالانتخابات الإسرائيلية

  • 16 نوفمبر 2026
  • 02:12
آيزنكوت يتهم نتنياهو بمحاولة التلاعب بالانتخابات الإسرائيلية

خبرني  - قال  رئيس حزب "يشار" الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، الأحد، إن "سلوك رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ودائرته المقربة، يشكل تهديدا ملموسا ومباشرا وفوريا للديمقراطية الإسرائيلية".

وأضاف آيزنكوت الذي كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، عبر منصة "إكس"، أن أي جزء من إسرائيل لم ينج من الفساد والتشويه والإخضاع لخدمة بقاء نتنياهو السياسي الشخصي، مؤكدا أن نتنياهو أطاح بكل القيود وتجاوز كل الخطوط الحمراء.

وشدد على أنه "لا ينبغي، تحت أي ظرف من الظروف، أن يبقى نتنياهو على رأس الحكومة ولو لدقيقة واحدة إضافية"، مضيفا "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تجر إسرائيل إلى جولة انتخابية أخرى وهو لا يزال يشغل منصب رئيس الوزراء". 

ورأى أن إسرائيل لن تشهد انتخابات نزيهة ومشروعة طالما بقي نتنياهو في منصبه، قائلا إن نتنياهو حاول التلاعب بالانتخابات من خلال تلفيق أدلة وتوظيف الشرطة ضد العرب في إسرائيل، وذلك بدون وجود مذكرات تفتيش أو أوامر اعتقال قانونية.

ودعا آيزنكوت إلى فتح تحقيق فوري في القضية، مطالبا الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) بتقديم توضيح عاجل بشأن التفاصيل التي كشفت حول محاولات التلاعب بالانتخابات واستهداف العرب.

وأشار إلى أن منع استمرار نتنياهو في منصبه وضمان عدم إجراء انتخابات جديدة في ظل حكومته يمثلان الاعتبار المركزي الذي يوجهه في كل مفاوضات ائتلافية يجريها هذه الأيام.

وأكد أنه سيعمل على تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تورط مكتب رئيس الوزراء وتدخله في يوم الانتخابات، وفحص سلوك الأجهزة الأمنية في الفترة التي سبقت الانتخابات وخلال إجرائها.

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