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أوقاف معان تنفذ ختمة للقرآن لروح الشهيد السلايطة

  • 16 نوفمبر 2026
  • 01:47
أوقاف معان تنفذ ختمة للقرآن لروح الشهيد السلايطة

خبرني  - نفذت مديرية أوقاف محافظة معان، يوم الأحد، ختمة للقرآن الكريم في مسجد الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، إهداء لروح شهيد الواجب جواد السلايطة.

وشارك في الختمة مدير الأوقاف الدكتور عبد السلام البزايعة، ضمن المبادرة الملكية السامية لختم القرآن الكريم في مساجد المملكة، وسط حضور من طلبة دور القرآن الكريم في المحافظة وعدد من المتطوعين الذين تلوا آيات من الذكر الحكيم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته.

وتأتي هذه الختمة وفاء وعرفانا بتضحيات الشهيد البطولية في سبيل الذود عن حياض الوطن وأمنه واستقراره.
 

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