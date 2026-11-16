بالفيديو.. بلجيكا تطرد إيطاليا خارج دوري الأمم بخسارة قاسية

خبرني - قطع المنتخب البلجيكي، تذكرة العبور لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه الكبير على ضيفه الإيطالي، بنتيجة 4-1 مساء الأحد، في ختام دور المجموعات.

وبادر الطليان، بالهجوم، وسجلوا هدفا مبكرا في الدقيقة 11 عن طريق فرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الدقيقة 11.

لكن أصحاب الأرض، قلبوا الطاولة على الأزوري، وسجلوا هدف التعادل بعد 4 دقائق، عن طريق ماكسيم دي كويبر.

وبعد 7 دقائق، وتحديدا في الدقيقة 22، سجل ناثان نجوي، الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي، قبل أن يعزز جيريمي دوكو، تقدم أصحاب الأرض، بالهدف الثالث في الدقيقة 26.

وظلت النتيجة على حالها بتقدم بلجيكا 3-1، حتى زاد دييجو موريرا، الغلة التهديفية، بإحراز الهدف الرابع لأصحاب الأرض، في الدقيقة 80.

وارتفع رصيد بلجيكا إلى 12 نقطة في وصافة المجموعة الأولى، ليعبر إلى ربع النهائي، رفقة فرنسا، صاحبة الصدارة (13 نقطة).

فيما ودع المنتخب الإيطالي، البطولة، بعد احتلال المركز الثالث برصيد 10 نقاط، علمًا بأن تركيا جاءت في ذيل الترتيب، بلا نقاط.