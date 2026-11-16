ضربة موجعة لفليك.. اصابة نجم برشونة خلال مباراة إنجلترا

خبرني - تلقى نادي برشلونة أنباء مقلقة، خلال فترة التوقف الدولي، بعدما اضطر مدافعه باو كوبارسي إلى مغادرة مباراة منتخب إسبانيا أمام إنجلترا بين الشوطين، إثر تعرضه لضربة تسببت في شعوره بآلام في منطقة الورك، خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية أن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، فضّل عدم المجازفة باستمرار كوبارسي في الشوط الثاني، وقرر استبداله بالمدافع دين هويسن، في انتظار خضوع لاعب برشلونة للفحوصات الطبية لتحديد طبيعة الإصابة وحجمها.

وجاء خروج كوبارسي بعدما شارك طوال الشوط الأول، الذي شهد احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الإنجليزي، نجح هاري كين في تحويلها إلى هدف التقدم، بعدما تسبب مدافع برشلونة في المخالفة داخل منطقة الجزاء.

ولم يرغب دي لا فوينتي في المخاطرة باللاعب، خشية تفاقم آلامه وتحولها إلى إصابة أكثر خطورة، خاصة أن المباراة تأتي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، بينما ينتظر برشلونة معرفة حالته فور عودته من معسكر المنتخب الإسباني.

ومن المقرر أن يتولى الجهاز الطبي للنادي الكتالوني تقييم حالة كوبارسي وإجراء الفحوصات اللازمة، لاستبعاد تعرضه لإصابة مؤثرة، في ظل حاجة الفريق إلى جميع عناصره الدفاعية خلال المرحلة المقبلة.

أزمة الإصابات تضغط على دفاع برشلونة

وتأتي المخاوف بشأن حالة كوبارسي في توقيت حساس بالنسبة لبرشلونة، الذي عانى من غيابات متكررة في خط الدفاع منذ بداية الموسم، رغم استعادة بعض لاعبيه مؤخرًا.

وشهدت مواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب متروبوليتانو عودة أندرياس كريستنسن وإريك جارسيا، بينما يأمل الجهاز الفني في جاهزية جوليس كوندي للمشاركة أمام فياريال، بعدما اقترب من استعادة لياقته البدنية.

في المقابل، لا يزال تشافي إسبارت بعيدًا عن الملاعب، عقب إصابته في الكاحل الأيمن خلال مباراة الكلاسيكو، وتشير التوقعات إلى عدم عودته قبل منتصف ديسمبر أو مطلع يناير المقبل.

ويُعد كوبارسي أحد أكثر المدافعين اعتمادًا لدى المدرب هانسي فليك هذا الموسم، بعدما شارك لمدة 1142 دقيقة، ليصبح غيابه المحتمل مصدر قلق للجهاز الفني، الذي يواجه بالفعل نقصًا في الخيارات المتاحة بالخط الخلفي.

برشلونة يدرس خياراته في سوق الانتقالات

ولا يستبعد برشلونة التحرك خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم خط الدفاع، لكن أي خطوة ستظل مرتبطة بتطورات حالة المصابين والخيارات المتاحة أمام النادي في يناير.

وتبدو قدرة برشلونة على إبرام صفقات جديدة محدودة بسبب انخفاض هامش الرواتب المتاح، إذ قد يحتاج النادي إلى توفير ضمانات مالية أو رحيل أحد لاعبي مركز الظهير قبل التحرك للتعاقد مع عناصر جديدة.