فرنسا تعود للانتصارات على حساب تركيا.. وتغرد بالصدارة

خبرني - اقتنص منتخب فرنسا فوزا مهما على ضيفه التركي، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل ثنائية فرنسا أميرهان توبجو (ق49 هدف في مرماه)، وإيلي جونيور كروبي، في الدقيقة 80، بينما أحرز هدف تركيا الوحيد، عبد الكريم بردكجي (ق90).

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة بينما بقيت تركيا بلا نقاط في المركز الأخير.

وكان منتخب فرنسا قد خسر في الجولة الماضية أمام إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تلقى منتخب تركيا الهزيمة أمام بلجيكا بهدفين مقابل هدف.

وسبق أن التقى المنتخبان في الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الحالية، وحقق المنتخب الفرنسي الفوز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب المنتخب التركي.

وخاض منتخب فرنسا المباراة، بهدف واحد وهو الفوز، خاصة بعد هزيمته 3-1 أمام إيطاليا في وقت سابق.