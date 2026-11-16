إنجلترا تنجو بانتصار جنوني من ريمونتادا إسبانية وتخطف الصدارة

خبرني - حقق المنتخب الإنجليزي فوزاً مثيراً على نظيره الإسباني بنتيجة 3-2، مساء الأحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب متروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، بعدما صمد أمام الانتفاضة الهجومية لأصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة، رغم إكماله اللقاء بعشرة لاعبين.

سجل أهداف المنتخب الإنجليزي كل من هاري كين في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، وإزري كونسا في الدقيقة 53، وبن وايت في الدقيقة 57، بينما أحرز ميكيل أويارازبال هدف إسبانيا الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 65، وأضاف نيكو ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة 75، وشهدت المباراة طرد إليوت أندرسون في الدقيقة 64.

بهذا الانتصار، رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 15 نقطة، لينتزع صدارة المجموعة من إسبانيا التي تملك الرصيد نفسه، مستفيداً من تفوقه بفارق الأهداف، ليُنهي مرحلة المجموعات في المركز الأول بعدما قلب خسارته أمام المنتخب الإسباني في مواجهة الجولة الأولى إلى انتصار ثمين في لقاء الإياب.

وفرض المنتخب الإنجليزي أفضليته منذ بداية المباراة، وقدم أداءً قوياً تحت قيادة توماس توخيل، بعدما سيطر على مجريات اللعب وشن هجمات متتالية على مرمى أصحاب الأرض، بينما تلقى المنتخب الإسباني ضربة مبكرة في الدقيقة 21 بإصابة مارك بوبيل، ليشارك بيدرو بورو بدلاً منه.

واستمرت السيطرة الإنجليزية خلال الشوط الأول، مع إهدار أكثر من فرصة للتسجيل، قبل أن يحصل هاري كين على ركلة جزاء في الدقيقة 45 إثر تعرضه للعرقلة من باو كوبارسي داخل منطقة الجزاء، ليتولى قائد إنجلترا تنفيذها بنجاح ويمنح فريقه التقدم بهدف دون رد، مصححاً خطأه في مواجهة الذهاب بعدما أهدر ركلة جزاء خلال خسارة منتخب بلاده 3-2 على ملعب ويمبلي.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى لويس دي لا فوينتي ثلاثة تغييرات دفعة واحدة، بإشراك دين هويسن وبيدري وفيرمين لوبيز بدلاً من كوبارسي وفابيان رويز وميكيل ميرينو، لكن التعديلات لم توقف التفوق الإنجليزي، الذي واصل ضغطه ونجح في تسجيل هدفين متتاليين خلال أربع دقائق.