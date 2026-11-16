بعد الأردن .. شكاوى من أعطال في تيلغرام بالهند وتايلند

خبرني - رصد

رصدت منصات متخصصة بمتابعة أعطال الخدمات الرقمية شكاوى من مستخدمين في عدد من الدول بشأن مشكلات في تطبيق المراسلة تيلغرام، تصدّرتها الأردن، تلتها الهند وتايلند.

وبحسب بيانات منصة "StatusGator"، جاءت الأردن في صدارة المواقع الجغرافية التي سجلت بلاغات عن أعطال في تيلغرام خلال الساعات الـ24 الماضية، تلتها الهند وتايلند، ضمن قائمة أكثر المواقع إرسالًا للشكاوى.

وتضمنت البلاغات مشكلات في الاتصال بخوادم التطبيق، وتأخر إرسال الرسائل واستقبالها، إلى جانب صعوبات في تحميل الصور والوسائط.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه المشكلات ناجمة عن عطل تقني عام في خوادم تيلغرام، أم عن اضطرابات محلية مرتبطة بشبكات الإنترنت في الدول التي سجلت البلاغات.