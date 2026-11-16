75 توغلا إسرائيليا في الجنوب السوري خلال نصف شهر

خبرني - وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قرابة 75 توغلا وتحركا عسكريا لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من تشرين الثاني الحالي، في مناطق متفرقة من القنيطرة ودرعا وريف دمشق.

وقال المرصد، في بيان الأحد، إن التوغلات تخللتها إقامة حواجز عسكرية ومداهمات واعتقالات وإطلاق نار، وسط تقييد حركة المدنيين واستمرار التحركات العسكرية في المنطقة.