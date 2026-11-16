75 توغلا إسرائيليا في الجنوب السوري خلال نصف شهر

خبرني - وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قرابة 75 توغلا وتحركا عسكريا لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من تشرين الثاني الحالي، في مناطق متفرقة من القنيطرة ودرعا وريف دمشق.
وقال المرصد، في بيان الأحد، إن التوغلات تخللتها إقامة حواجز عسكرية ومداهمات واعتقالات وإطلاق نار، وسط تقييد حركة المدنيين واستمرار التحركات العسكرية في المنطقة.
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، بالرشاشات الثقيلة أطراف وادي الرقاد والأراضي الزراعية المجاورة في ريف درعا الغربي، الجنوب السوري، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وذكرت أن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عدة دبابات توغلت عبر بوابة أبو الغيثار باتجاه أطراف وادي الرقاد، مشيرا إلى أن إحدى الدبابات أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأراضي والسهول الزراعية في المنطقة دون وقوع إصابات.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.