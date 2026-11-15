الملكية الأردنية: جميع الرحلات للولايات المتحدة غادرت اليوم وفق جدولها المحدد

خبرني - قال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، الأحد، إن حركة الملاحة الجوية في الولايات المتحدة عادت إلى طبيعتها، بعد الاضطراب الذي شهدته أنظمة الملاحة الجوية، فيما لا تزال برامج شركات الطيران المحلية متأثرة، وتحتاج إلى يومين أو ثلاثة أيام لاستعادة استقرارها.

وأوضح المجالي، في حديثه لـ"المملكة"، أن الاضطراب أدى إلى إرباك كبير في برامج شركات الطيران داخل الولايات المتحدة، نتيجة وجود الطيارين وأطقم الرحلات في مواقع مختلفة عن جداولهم المعتادة، ما تسبب بتأثر حركة التشغيل.

وأضاف أن ما حدث يرتبط بعدم كفاية الاستثمار في تحديث أنظمة الملاحة الجوية في الولايات المتحدة على مدى سنوات طويلة، الأمر الذي أدى إلى تراجع قدرة البنية التحتية الحالية على استيعاب الزيادة الكبيرة في حركة الطيران، مؤكدا أن ذلك لا يعني وجود خطر على سلامة الطيران، وإنما يتعلق بقدرة الأنظمة على استيعاب حجم الحركة الجوية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد نقاشا بشأن إعادة الاستثمار في أنظمة الطيران المدني وتحديثها، لتكون بمستوى الأنظمة المستخدمة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالتعامل مع الاضطراب، قال المجالي إن أجهزة الملاحة الجوية الأميركية تعاملت مع الحدث وفق خطط الطوارئ وبمهنية، ولم تسجل حوادث أو إشكالات تتعلق بسلامة الطائرات، لافتا إلى منح الرحلات الدولية الأولوية، ووصولها إلى مقاصدها النهائية بسلام.

وبين أن بعض رحلات الملكية الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة تأخرت خلال اليومين الماضيين لمدة ساعة أو ساعتين، إلا أن جميع الرحلات غادرت اليوم وفق جداولها دون تغيير، ووصلت إلى وجهاتها من دون إشكالات.

وأوضح أن التحدي الحالي يتمثل في المسافرين الذين لديهم رحلات ربط مع شركات الطيران المحلية داخل الولايات المتحدة، سواء القادمين من عمّان لاستكمال رحلاتهم إلى وجهات أخرى، أو القادمين من مدن أميركية للربط مع رحلات الملكية الأردنية إلى عمّان.

وأكد المجالي أن الملكية الأردنية تعمل على مساعدة المسافرين الذين تفوتهم رحلات الربط، من خلال إعادة حجزهم على رحلات لاحقة للشركة دون أي تكلفة إضافية عليهم.

وأشار إلى أن الشركة تخدم حاليا خمس وجهات مباشرة في الولايات المتحدة انطلاقا من عمّان، هي دالاس وواشنطن ونيويورك وشيكاغو وديترويت.

ولفت إلى أن الملكية لم تسجل أية خسائر جراء الخلل الفني الطارئ الذي أصاب أنظمة الاتصالات والرادار في مطارات الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني، قال في وقت سابق إنها تتابع عن كثب التطورات والمستجدات المتعلقة بالخلل الفني الطارئ الذي أصاب أنظمة الاتصالات والرادار في مطارات الولايات المتحدة الأميركية، وما تبعه من قرار مؤقت لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بتعليق الرحلات المغادرة، نا تسبب بإلغاء وتأخير آلاف الرحلات الداخلية والدولية هناك.