3 باحثين إسرائيليين يحصدون منحا أوروبية تتجاوز 30 مليون يورو

خبرني - حصل ثلاثة باحثين إسرائيليين من جامعتي تل أبيب والجامعة العبرية في القدس، اليوم الأحد، على منح بحثية أوروبية مرموقة تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليون يورو، لقيادة ثلاثة مشاريع دولية في مجالات الطب وعلم الأعصاب وحماية الديمقراطية.

وذكرت صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية عبر منشورها، أن البروفيسورة ثيلما هندلر من جامعة تل أبيب تقود المشروع الأول، بتمويل يبلغ نحو 10 ملايين يورو، ويهدف إلى تطوير نموذج رقمي للدماغ يساعد على فهم اضطراب ما بعد الصدمة والتنبؤ بالتغيرات النفسية، تمهيدا لتطوير علاجات شخصية.

وأضافت أن المشروع الثاني، بقيادة البروفيسور آفي أشكنازي، يحصل على 10.7 ملايين يورو لدراسة احتمال بدء مرض باركنسون في النهايات العصبية بالجلد، قبل ظهور أعراضه بسنوات، بما قد يساهم في التشخيص المبكر والوقاية.

وأشارت إلى أن البروفيسورة كيرن فينشيل تقود المشروع الثالث، بتمويل قدره 10 ملايين يورو، لدراسة دور القضاة في حماية الديمقراطية، من خلال مقارنة أداء 48 محكمة عليا ودستورية حول العالم.

