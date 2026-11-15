ميغا سبييد: المشتبه بها بالتجسس للصين غادرت منصبها في 2025

خبرني - قالت شركة "ميغا سبييد" إن أليس هوانغ، التي يُشتبه في تجسسها لصالح الصين، وارتبط اسمها بجنسن هوانغ، الرئيس السابق لشركة إنفيديا، غادرت منصبها التنفيذي في الشركة في أغسطس/آب من العام الماضي.

وكان جنسـن هوانغ قد استقال من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة "إنفيديا"، العملاقة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، عقب الكشف عن مزاعم تفيد بإقامته علاقات عاطفية مع أليس هوانغ، إلى جانب إحدى الموظفات في الشركة.

وتُعد شركة ميغا سبيد أكبر مشترٍ لرقائق إنفيديا في جنوب شرق آسيا، وقد أثارت الفضيحة التي حدثت في إنفيديا تساؤلات حول إمكانية وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين على الرغم من القيود الأمريكية المفروضة على التصدير.

وأعلنت الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، يوم الأحد، أنها بدأت تحقيقاً داخلياً في أعمالها.

وقالت الشركة إنها على علم بتقارير "تتضمن ادعاءات بشأن أعمالها وسلسلة التوريد وعملياتها العالمية، لا تستند إلى أدلة يمكن التحقق منها".

وأضافت أنها "تمارس أعمالاً مشروعة وقانونية"، وأنها استعانت بمستشارين قانونيين من خارج الشركة لإجراء تحقيق داخلي شامل.

وفي سياق متصل، حمّل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الجمعة، وزارة التجارة، التي يقودها زميله في إدارة الرئيس دونالد ترامب، هوارد لوتنيك، مسؤولية الإخفاق في الرقابة على تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة.

وقال بيسنت لشبكة سي إن بي سي إن العديد من الوكالات "كانت تؤيد وضع ميغا سبيد على قائمة الكيانات لعدة أشهر ... لكن وزارة التجارة هي صاحبة القرار ... وسيتعين عليك أن تسألهم عن إجراءاتهم الداخلية".

وتفرض ما تُعرف بـ"قائمة الكيانات" قيوداً على التعاملات التجارية الأمريكية مع الشركات والأفراد خارج الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يمثل لوتنيك أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الشهر المقبل، للإدلاء بشهادته بشأن دور وزارته في السماح لشركة "إنفيديا" بتصدير رقائقها المتطورة.

وقد طلبت لجان أخرى في الكونغرس من لوتنيك وإدارته الاحتفاظ بجميع السجلات المتعلقة بشركة إنفيديا وجينسن هوانغ.

ويُشتبه في أن شركة ميغا سبيد تمنح الشركات الصينية إمكانية الوصول غير المباشر إلى رقائق إنفيديا عبر مراكز البيانات التابعة لها في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند.

وتُحظر على شركة "إنفيديا" مبيعات رقائقها المتطورة إلى الصين.

وفي حين لا تفرض سنغافورة حظراً على نقل رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى شركات في الخارج، فإن مثل هذه العمليات قد تشكل انتهاكاً لضوابط التصدير الأمريكية.

وقالت سنغافورة إنها، رغم عدم تطبيقها "ضوابط التصدير أحادية الجانب التي تفرضها دول أخرى"، تتوقع من جميع الشركات العاملة ضمن نطاق اختصاصها الالتزام بهذه القواعد.

أعلنت شركة ميغا سبيد أنها "تصمم وتحافظ على أطرها التشغيلية العالمية وأطر التحكم في سلسلة التوريد بما يتوافق مع جميع القوانين والأنظمة الرقابية المعمول بها". وأضافت أن هذا يشمل "متطلبات مراقبة الصادرات الأمريكية وقواعد الاختصاص القضائي المحلي في كل سوق تعمل فيه".

نفت الصين أن تكون أليس هوانغ جاسوسة وحذرت الولايات المتحدة من استخدام الفضيحة كذريعة لفرض حصار تكنولوجي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.