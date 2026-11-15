هل كشف عطل مايكروسوفت مخاطر الاعتماد الكلي على التكنولوجيا؟

خبرني - أثار العطل التقني الذي أصاب خدمات شركة مايكروسوفت الأمريكية، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، واستمر تأثيره لأكثر من 24 ساعة، تساؤلات بشأن اعتماد الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في العديد من دول العالم على خدمات رقمية تديرها مجموعة محدودة من شركات التكنولوجيا العملاقة، والمخاطر التي قد تنجم عن مثل هذا الاعتماد.

وتسبب العطل في اضطراب خدمات البريد الإلكتروني "أوتلوك"، ومنصة الاجتماعات والتواصل "تيمز"، والمساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي "كوبايلوت"، إلى جانب خدمات أخرى مرتبطة بحزمة "مايكروسوفت 365".

وبحسب موقع "داون ديتكتور"، المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية، وردت بلاغات عن مشكلات في خدمات مايكروسوفت من مستخدمين في أكثر من 70 دولة خلال ساعة واحدة من بداية العطل.

وسجل الموقع نحو 130 ألف بلاغ عن مشكلات في خدمة "أوتلوك" داخل الولايات المتحدة وحدها عند ذروة العطل، وهو رقم يعكس عدد البلاغات المسجلة، وليس بالضرورة العدد الإجمالي للمستخدمين المتضررين.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الموقع ذاته تسجيل أكثر من 7.4 ملايين بلاغ عن مشكلات في خدمات مايكروسوفت على مستوى العالم، مع وصول معدل البلاغات إلى نحو 20 ألف بلاغ في الدقيقة عند الذروة.

وبدأت الخدمات في التعافي تدريجيا بعد نحو 20 ساعة من بدء الإبلاغ عن العطل.

وأعلنت شركة مايكروسوفت، السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني، استعادة خدماتها بالكامل، بعد معالجة المشكلة التقنية الأساسية وإعادة الخدمة إلى كافة العملاء والمناطق المتضررة.

وأوضحت الشركة أن المشكلة نتجت عن خلل تقني مرتبط بتحديث سابق لزيادة سعة شبكتها، ظهر تأثيره عقب إجراء تغيير جديد في الشبكة، مؤكدة أن العطل لم يكن ناجما عن هجوم إلكتروني أو عن أنظمة الذكاء الاصطناعي أو الوكلاء الرقميين.

امتداد تأثيرات العطل إلى مؤسسات حكومية وخدمات عامة



ولم تقتصر تداعيات العطل على تعذر الأفراد والشركات الخاصة إرسال الرسائل الإلكترونية أو عقد الاجتماعات عبر الإنترنت، بل امتدت إلى مؤسسات حكومية في عدة دول، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا.

ففي الولايات المتحدة، امتدت تداعيات العطل إلى مؤسسات حكومية وتشريعية وقضائية وأمنية، من بينها مكاتب في مجلس النواب الأمريكي، ومحاكم فيدرالية، وأجهزة شرطة وإدارات حكومية محلية.

وفي بريطانيا، أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) تأثر بعض خدمات البريد الإلكتروني التابعة لها، وتفعيل خطط الطوارئ لضمان استمرار الخدمات الأساسية وسلامة المرضى.

وفي اسكتلندا، أشارت الهيئة المسؤولة عن إدارة المحاكم والهيئات القضائية إلى أن العطل تسبب في اضطرابات في الاتصالات مع الجهات المرتبطة بمنظومة التقاضي والعدالة، ما أدى إلى تأخير بعض جلسات المحاكم.

ولم تكن الدول العربية بمنأى عن تداعيات العطل، إذ أفادت تقارير صحفية محلية بتأثر مستخدمين وشركات ومؤسسات تعليمية في السعودية والإمارات ومصر، نتيجة اضطراب خدمات البريد الإلكتروني والاجتماعات الافتراضية وتبادل الملفات.

تركز سوق الخدمات الرقمية في أيدي شركات محدودة

وأعاد العطل التقني تسليط الضوء على مسألة تركز سوق الخدمات الرقمية في أيدي عدد محدود من الشركات، أبرزها مايكروسوفت وأمازون وغوغل.

وتوفر هذه الشركات البنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها مؤسسات حكومية وشركات خاصة لتخزين البيانات، وتشغيل التطبيقات، وإدارة الاتصالات والعمليات اليومية.

وتأتي هذه الحادثة في وقت يتزايد فيه اعتماد الحكومات والمؤسسات والأفراد على الخدمات السحابية، بالتزامن مع التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية لإدارة الأعمال والخدمات العامة.

ورغم ما توفره هذه التقنيات من سرعة وكفاءة وخفض للتكاليف، فإن توقفها قد يؤدي إلى تعطيل أنشطة لا ترتبط مباشرة بقطاع التكنولوجيا، لكنها أصبحت تعتمد على خدماته بصورة أساسية.

وعقب عطل مايكروسوفت، دعا خبراء في التكنولوجيا والأمن السيبراني الشركات والمؤسسات الحكومية إلى إعادة تقييم اعتمادها على مزود واحد للخدمات الرقمية، ووضع خطط طوارئ تسمح باستمرار أعمالها في حال تعطل الأنظمة الرئيسية.

ولم يكن العطل الذي أصاب خدمات مايكروسوفت الحادثة الأولى التي تكشف مدى اعتماد قطاعات حيوية على الأنظمة الرقمية، إذ شهد العالم خلال السنوات الماضية أعطالا تقنية تسببت في اضطراب حركة الطيران وتعطيل خدمات صحية ومصرفية وحكومية.

وفي هذا السياق، يوصي المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا بتعزيز قدرة الأنظمة الرقمية على مواجهة الأعطال، من خلال توزيع الخدمات على مراكز بيانات متعددة أو مناطق جغرافية مختلفة، والتأكد من وجود آليات للنسخ الاحتياطي تتيح استعادة البيانات عند الضرورة.

برأيكم،

هل كشف عطل مايكروسوفت مخاطر الاعتماد الكلي على التكنولوجيا؟

إلى أي مدى أصبحت التكنولوجيا ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها؟

هل يشكل اعتماد الحكومات والمؤسسات على عدد محدود من شركات التكنولوجيا تهديدا لأمنها واستقلاليتها الرقمية؟

هل تضررتم بشكل مباشر نتيجة العطل الذي أصاب خدمات شركة مايكروسوفت؟

وكيف يمكن الحد من تأثير مثل هذه الأعطال في المستقبل؟

نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني.

خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.

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