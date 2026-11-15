بعد استقالته.. جنسن هوانغ يناقش مع حلفائه العودة إلى قيادة إنفيديا

خبرني - يدرس جنسن هوانغ إمكانية العودة إلى منصبه كرئيس تنفيذي لشركة إنفيديا، في وقت يمارس فيه حلفاؤه في وادي السيليكون ضغوطاً على مجلس إدارة الشركة لإعادته إلى القيادة، بعد أيام من استقالته على خلفية تقارير تحدثت عن إقامته علاقات عاطفية مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بأجهزة استخبارات صينية، إضافة إلى موظفة تعمل تحت إدارته.

وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة فاينانشال تايمز فإن هوانغ ناقش مع مقربين منه احتمال العودة إلى المنصب، رغم استمرار تحقيق مستقل يجريه مجلس إدارة إنفيديا بشأن الملابسات التي قادت إلى أزمة قيادة غير مسبوقة داخل شركة الرقائق التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 4 تريليونات دولار.

وقال أحد حلفاء هوانغ للصحيفة إن مجموعة من كبار التنفيذيين في وادي السيليكون تعمل على تشكيل "غرفة عمليات" لحشد الدعم من أجل عودته، مع السعي أيضاً للحصول على تأييد من البيت الأبيض. وأضاف: "كل الشخصيات المؤثرة في قطاع التكنولوجيا خارج مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة تكن احتراماً كبيراً لجنسن".

واكتسبت الحملة المطالبة بإعادته زخماً خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث دعمها عدد من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة إبيك غيمز تيم سويني، عبر رسالة مفتوحة تطالب مجلس الإدارة بـ"إعادة جنسن".

رسالة مفتوحة

ولا يزال هوانغ يحظى بولاء قوي داخل الشركة، إذ دعا عدد من الموظفين الحاليين علناً إلى عودته ووقعوا على الرسالة المفتوحة المؤيدة لذلك.

إلا أن مساعي إعادته قد تواجه معارضة من دوائر صنع القرار في واشنطن، بعدما دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، إلى "إعادة هيكلة جذرية" لقيادة الشركة عقب رحيل هوانغ.

ويواجه هوانغ أيضاً واقعاً جديداً داخل "إنفيديا"، إذ لا يمتلك حصة سيطرة تخوله تجاوز قرارات مجلس الإدارة، على عكس العديد من الرؤساء المؤسسين لشركات التكنولوجيا. وتقود الشركة حالياً الرئيسة التنفيذية المؤقتة كوليت كريس التي تسعى إلى ضمان استقرار الأعمال قبل إعلان النتائج الفصلية المرتقبة يوم الثلاثاء.

تدقيق متزايد

وكانت علاقة هوانغ مع أليس هوانغ، وهي مديرة تنفيذية في شركة ميغاسبيد السنغافورية، قد أثارت تدقيقاً متزايداً في إجراءات الامتثال لدى "إنفيديا"، خصوصاً ما يتعلق بمبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي لعملاء آسيويين قد تكون لديهم ارتباطات بالصين.

وأقر حتى بعض الداعمين له بصعوبة إعادة تأهيل سمعته، إذ قال أحد المشاركين في حملة دعمه: "إقامة علاقة مع موظفة تابعة مباشرة للمدير التنفيذي تُعد مخالفة تستوجب الفصل".

وكانت "فاينانشال تايمز" قد ذكرت الجمعة أن مجلس إدارة "إنفيديا" تواصل مع رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة Arm، باعتباره أحد المرشحين المحتملين لخلافة هوانغ، في حين أكد المجلس أنه لم يطلق أي عملية رسمية لاختيار خلف جديد.

جميع الخيارات مطروحة

وفي رسالة مفتوحة نُشرت الجمعة، دعا كل من مؤسس Altimeter Capital براد غيرستنر ورئيس Atreides Management غافين بيكر، وكلاهما من كبار مساهمي "إنفيديا"، مجلس الإدارة إلى إبقاء "جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك إمكانية عودة جنسن هوانغ".

وبرر المستثمران موقفهما بما وصفاه بـ"النجاح الاستثنائي" لقيادة هوانغ على مدى سنوات طويلة، إضافة إلى حالة عدم اليقين الكبيرة التي أحاطت بظروف رحيله المفاجئ.

وامتنع متحدث باسم "إنفيديا" ومتحدث باسم هوانغ عن التعليق على التقرير.