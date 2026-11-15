هل يصبح العسل سلاحاً ضد شيخوخة البشرة؟.. دراسة تكشف نتائج واعدة

خبرني - قد لا تقتصر فوائد العسل على الاستخدامات الغذائية والعلاجية التقليدية، إذ تشير دراسة إيطالية حديثة إلى أنه قد يساعد خلايا الجلد على مقاومة بعض الأضرار الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، التي تسرّع شيخوخة البشرة وتسبب إجهاداً للخلايا.

واختبر الباحثون تأثير "العسل متعدد الأزهار" على خلايا جلد بشرية في المختبر، ورصدوا تغيرات تشير إلى تحسن قدرتها على مواجهة الإجهاد التأكسدي وتنظيم عمليات التجدد. ومع ذلك، لا تعني هذه النتائج أن وضع العسل على البشرة يوفر حماية مثبتة من أشعة الشمس، أو أنه يمكن أن يحل محل واقي الشمس، بحسب تقرير نشره موقع "SciTech Daily".



أكثر من مجرد مكون طبيعي

يُستخدم العسل منذ فترة طويلة في بعض التطبيقات الطبية والتجميلية، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب والميكروبات، فضلاً عن دوره في المساعدة على التئام الجروح. وتدخل أنواع طبية منه في صناعة ضمادات ومستحضرات مخصصة للعناية بالحروق والجروح التي يصعب شفاؤها.

وانطلاقاً من هذه الخصائص، تساءلت الدكتورة فيكيي فُلية كافاك، من فريق بحثي في جامعة ساساري الإيطالية، عما إذا كان العسل متعدد الأزهار قد يمتلك تأثيرات وقائية يمكن قياسها على خلايا الجلد البشرية عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية.

كيف اختبر العلماء تأثير العسل؟

أجرى الفريق التجارب على ثلاثة أنواع من خلايا الجلد البشرية، شملت الخلايا الجذعية الجلدية والخلايا الليفية والخلايا الكيراتينية، وهي خلايا تؤدي أدواراً أساسية في تجديد الجلد والحفاظ على بنيته.

ووضع الباحثون بعض الخلايا في بيئة تجريبية تحتوي على عسل متعدد الأزهار بتركيز 1% لمدة 48 ساعة قبل تعريضها للأشعة فوق البنفسجية، بينما لم تتلق مجموعات أخرى المعالجة نفسها.

وبعد التعرض للأشعة، قارن العلماء استجابة الخلايا، مستخدمين تحليلات جينية لرصد التغيرات المرتبطة بالشيخوخة والإجهاد وتجدد الأنسجة.

كيف ساعد العسل خلايا الجلد؟

أظهرت النتائج أن المعالجة بالعسل ارتبطت بتغيرات إيجابية في استجابة الخلايا للإجهاد الناتج عن الأشعة. ففي الخلايا الجذعية الجلدية، ارتفع نشاط بعض المؤشرات المرتبطة بالحفاظ على خصائصها التجديدية، بينما انخفض التعبير عن جينات مرتبطة بالشيخوخة.

كما أفرزت هذه الخلايا كميات أقل من أكسيد النيتريك، وأظهرت قدرة أكبر على مقاومة الأكسدة، وهي عملية قد تؤدي إلى تلف الخلايا عندما تتجاوز مستويات الإجهاد التأكسدي قدرة الجسم على مواجهته.

ولاحظ الباحثون أيضاً تغيرات في نشاط الجينات المرتبطة بالحماية من الإجهاد وتكاثر الخلايا وإصلاح الأنسجة. وتشير هذه النتائج إلى احتمال أن يساعد العسل الخلايا على التعامل مع أضرار الأشعة بصورة أكثر توازناً.

هل يمكن استخدام العسل بدلاً من واقي الشمس؟

رغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن التجارب أُجريت على خلايا في المختبر، ولم تختبر قدرة العسل على حماية جلد الأشخاص أثناء التعرض الفعلي للشمس.

ولذلك لا يمكن اعتبار العسل وسيلة مثبتة للوقاية من حروق الشمس أو أضرار الأشعة فوق البنفسجية، كما لا ينبغي استخدامه بديلاً عن واقي الشمس.

من المختبر إلى مستحضرات العناية بالبشرة

يعمل الفريق حالياً على فهم الآليات الجزيئية التي تقف وراء التأثيرات المرصودة، والتحقق مما إذا كانت التغيرات في نشاط الجينات تظهر أيضاً على مستوى البروتينات.

كما يستكشف الباحثون إمكانية استخدام ألياف نانوية لتوصيل المركبات الفعالة الموجودة في العسل بصورة مضبوطة، وهو اتجاه قد يفتح المجال أمام تطبيقات تجميلية أو طبية مستقبلية، إذا أثبتت الدراسات اللاحقة سلامتها وفاعليتها.