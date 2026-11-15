دواء لعلاج هشاشة العظام قد ينقذ ظهرك.. اكتشاف يفتح باب الأمل لمرضى الألم المزمن

خبرني - قد يحمل دواء مستخدم منذ سنوات لعلاج هشاشة العظام أملاً جديداً للأشخاص الذين يعانون آلام الظهر المزمنة، بعدما اكتشف باحثون أنه قد يمنع بعض التغيرات التي تؤدي إلى تصلب العمود الفقري وتضرر بنيته.

وفي دراسة أجراها علماء من جامعتي إدنبره وبريستول في بريطانيا، نجح عقار من فئة "البايفوسفونيت" في الحد من تراكم المعادن بصورة غير طبيعية في العمود الفقري لسمك الزرد، وهو ما قد يساعد مستقبلاً على تطوير علاجات تستهدف أحد الأسباب المرتبطة بتنكس الأقراص الفقرية، بحسب تقرير نشره موقع "Science Daily".



لماذا تتدهور الأقراص الفقرية؟

تعمل الأقراص الفقرية الموجودة بين عظام العمود الفقري كممتصات طبيعية للصدمات، إذ تساعد على توزيع الضغط وتسهيل الحركة. لكن هذه الأقراص قد تفقد مرونتها وقدرتها على امتصاص الصدمات مع التقدم في العمر، فيما يُعرف بتنكس القرص الفقري.

وقد يؤدي هذا التدهور إلى الألم والتيبس وصعوبة الحركة، وفي بعض الحالات الشديدة قد يحتاج المرضى إلى تدخل جراحي. ورغم انتشار المشكلة، لا تتوفر حتى الآن أدوية معتمدة توقف تنكس الأقراص أو تعكس مساره.

خلل جيني يطلق سلسلة من الأضرار

درس الباحثون أسماك زرد تفتقر إلى نسخة فاعلة من جين مرتبط بإنتاج الكولاجين من النوع التاسع، وهو بروتين يساعد على الحفاظ على بنية الأقراص الفقرية وسلامتها.

ومع تقدم الأسماك في العمر، لاحظ العلماء تراكم رواسب معدنية غير طبيعية في الأنسجة الفاصلة بين الفقرات، ما أدى إلى زيادة صلابتها وتلاحم بعض الفقرات المتجاورة، وهو ما قد يحد من مرونة العمود الفقري.

وكشفت الدراسة أن الضرر بدأ قبل ظهور هذه الرواسب، مع تفكك طبقة توفر الدعم البنيوي للعمود الفقري، ما يشير إلى أن فقدان هذا الحاجز قد يكون خطوة مبكرة في سلسلة التغيرات المؤدية إلى التصلب.

علاقة غير متوقعة بأيض الدهون

لم تتوقف النتائج عند التغيرات البنيوية، إذ رصد الباحثون اضطرابات في عمليات أيض الدهون، ونظام الإشارات الخلوية المعروف باسم "mTOR"، إضافة إلى تغيرات في تنظيم الفوسفات وإشارات فيتامين "أ".

وتشير هذه النتائج إلى أن تنكس الأقراص قد لا يكون مجرد تآكل تدريجي للأنسجة، بل يرتبط أيضاً باضطرابات في العمليات التي تنظم نمو الخلايا واستخدام المغذيات وتوزيع المعادن داخل الجسم.

دواء هشاشة العظام يوقف تراكم المعادن

كان من أبرز نتائج التجربة أن عقاراً من فئة "البايفوسفونيت"، المستخدمة لعلاج هشاشة العظام عبر إبطاء فقدان النسيج العظمي، نجح في منع تراكم المعادن غير الطبيعي لدى الأسماك.

كما أظهرت التجارب أن تقييد الطعام والأدوية التي تكبح أيض الدهون قللت تلاحم الفقرات، ما يعزز احتمال أن تكون هذه المسارات أهدافاً علاجية تستحق مزيداً من البحث.

هل ينجح العلاج لدى البشر؟

رغم النتائج المشجعة، لا تزال التجربة في مراحلها البحثية المبكرة، إذ أُجريت على سمك الزرد ولم تثبت فاعلية الدواء لدى البشر أو قدرته على علاج آلام الظهر.

وأكد الباحثون أن الخطوة التالية تتمثل في التحقق مما إذا كانت الآليات نفسها تحدث لدى الإنسان، وما إذا كان استخدام هذه الأدوية يمكن أن يبطئ تنكس الأقراص بأمان.