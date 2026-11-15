سامسونغ توقف ميزة أخرى في واجهة One UI.. وهذه بدائلها

خبرني - إذا سبق لك تصفح عناوين الأخبار أثناء التنقل بين صفحات الشاشة الرئيسية في هاتف Galaxy، فمن المحتمل أنك استخدمت خدمة Samsung News، حتى إذا لم تفتح التطبيق بنفسك.

لكن يبدو أن هذه الصفحة لن تستمر طويلًا، بعدما تلقى مستخدمون لهواتف Galaxy في بعض المناطق إشعارات تفيد بأن "سامسونغ" ستوقف خدمة Samsung News في وقت لاحق من العام الحالي.

وحتى الآن، اقتصر الإخطار على المستخدمين في كوريا الجنوبية والهند، لكن تقارير تقنية، من بينها موقع "SamMobile"، تشير إلى أن احتمالات إيقاف الخدمة في أسواق أخرى تبدو مرتفعة أيضًا.

ولن يقتصر الإيقاف على التطبيق وحده، إذ ستتوقف أيضًا أدوات Samsung News المصغرة (Widgets)، إلى جانب صفحة الوسائط والأخبار الموجودة على الشاشة الرئيسية في هذه المناطق، اعتبارًا من 21 ديسمبر 2026.

وكان موقع "Engadget" قد تواصل مع "سامسونغ" للاستفسار عما إذا كان مستخدمو هواتف Galaxy في الولايات المتحدة سيواجهون التغيير نفسه، لكن الشركة لم تقدم ردًا حتى وقت إعداد التقرير.

واللافت أن قرار إيقاف المنصة يأتي بعد أشهر قليلة من إعلان "سامسونغ" تحديثًا كبيرًا للخدمة، أضاف مقاطع فيديو قصيرة من مؤسسات إعلامية بارزة، مثل "ABC News" و"USA Today".

"سامسونغ" اعتادت التخلي عن تطبيقاتها الخاصة

خضعت خدمة Samsung News لعدة تغييرات في الاسم والهوية منذ إطلاقها لأول مرة. فقد ظهرت في عام 2017 باسم Bixby Home، ثم تحولت إلى Samsung Daily في عام 2019.

وبعد عام واحد فقط، حاولت "سامسونغ" إعادة إطلاق مركز الأخبار الخاص بها تحت اسم Samsung Free، لكن أيًا من هذه المحاولات لم ينجح في جعل الخدمة تحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي هواتف Galaxy.

وفي عام 2023، أطلقت الشركة خدمة Samsung News، التي قد تكون المحاولة الأخيرة لمنافسة خدمة Google Discover قبل التخلي نهائيًا عن هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبحت فيه الإصدارات الحديثة من واجهة One UI تتيح خدمة Google Discover بصورة افتراضية، وهو ما قد يقلل حاجة "سامسونغ" إلى الاستثمار في تطوير منصة إخبارية خاصة بها.

كما يواجه سوق تجميع الأخبار تغيرات كبيرة مع تزايد حضور تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الرقمية، بما في ذلك Google Discover، وهو ما يغير تدريجيًا طريقة اكتشاف المستخدمين للأخبار ومتابعتها عبر هواتفهم.

وإذا تأكد قرار الإيقاف على نطاق أوسع، فلن تكون Samsung News أول ميزة في واجهة One UI تستبدلها الشركة بخدمة من "غوغل".

ففي عام 2021، جعلت "سامسونغ" تطبيق Google Messages الخيار الافتراضي للرسائل النصية بدلًا من تطبيق Samsung Messages. وفي أبريل 2026، أعلنت الشركة رسميًا إيقاف تطبيق Messages في الولايات المتحدة، ووجهت المستخدمين إلى الانتقال إلى Google Messages.

ماذا تفعل قبل إيقاف Samsung News؟

إذا كنت تستخدم Samsung News وتلقيت بالفعل إشعارًا بإيقاف الخدمة، أو ترغب في الاستعداد للتغيير، يمكنك استبدالها بخدمة Google Discover، التي توفر موجزًا إخباريًا ومحتوى مخصصًا بناءً على اهتماماتك.

ولتنفيذ ذلك، اضغط مطولًا على مساحة فارغة في الشاشة الرئيسية لهاتف Galaxy، ثم مرر إلى اليسار، واختر Google Discover بدلًا من Samsung News.

ويمكنك أيضًا إيقاف لوحة الأخبار والوسائط بالكامل إذا لم تكن ترغب في استخدام أي من الخدمتين.

وللقيام بذلك، اضغط على أيقونة الإعدادات الموجودة أعلى هذه الصفحة، ثم عطّل خيار Media Page، وبذلك لن تظهر اللوحة مرة أخرى على هاتفك.

وتنبه "سامسونغ" إلى أن تفضيلات المستخدمين المحفوظة في Samsung News لن تنتقل إلى خدمات تجميع الأخبار الأخرى، بما في ذلك Google Discover.

وبالتالي، إذا كنت تستخدم الخدمة لمتابعة مؤسسات صحفية أو مواقع إخبارية بعينها، فسيتعين عليك إعادة متابعة كل مصدر بشكل منفصل داخل تطبيق الأخبار الذي ستستخدمه مستقبلًا.

كما ينبغي إزالة الأدوات المصغرة الخاصة بخدمة Samsung News من الشاشة الرئيسية، لأنها ستتوقف هي الأخرى عن العمل بعد الموعد المحدد لإيقاف الخدمة.

ورغم أن بعض مستخدمي Galaxy قد يفتقدون خدمة Samsung News، فإن إيقافها يعني أيضًا التخلص من تطبيق إضافي كان يشغل مساحة ضمن تطبيقات الهاتف وخدماته.