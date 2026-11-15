هل تلاحقك آثار الطعام الدسم بعد التوقف عنه؟.. دراسة تكشف مفاجأة في خلايا القولون

خبرني - أوضحت دراسة حديثة أن آثار النظام الغذائي الغني بالدهون قد لا تنتهي بمجرد التوقف عن تناوله، إذ كشفت أن التعرض الطويل للأطعمة الدسمة قد يترك تغيرات مستمرة في خلايا القولون الجذعية، حتى بعد العودة إلى نظام غذائي صحي.

وأظهرت التجارب، التي أُجريت على الفئران ونُشرت في مجلة "Stem Cell Reports"، أن بعض التغيرات المرتبطة بالحمض النووي استمرت لأسابيع بعد تغيير النظام الغذائي، كما أصبحت الخلايا أكثر استجابة عند التعرض مجدداً للدهون، مع نمو أكبر للأورام المعوية المبكرة.

كيف تؤثر الدهون في خلايا القولون؟

تؤدي الخلايا الجذعية المعوية دوراً أساسياً في تجديد بطانة الأمعاء وإصلاح الخلايا التالفة، لكنها قد تكون أيضاً نقطة البداية لبعض الأورام.

وأطعم الباحثون الفئران نظاماً غذائياً غنياً بالدهون على النمط الغربي لمدة تقارب ستة أشهر، فلاحظوا زيادة أوزانها وارتفاع عدد الخلايا الجذعية المعوية الأسرع انقساماً مقارنة بالفئران التي تناولت غذاء قليل الدهون.

ورصد العلماء تغيرات في الحمض النووي لهذه الخلايا، يُعتقد أنها تفسر زيادة نشاطها. وقد يؤدي ارتفاع عدد الخلايا سريعة الانقسام إلى زيادة فرص ظهور طفرات محفزة للسرطان ونمو أورام مبكرة.

تغيرات تستمر حتى بعد التوقف عن الدهون

كان الاكتشاف الأبرز أن العودة إلى نظام غذائي قليل الدهون أعادت نشاط الخلايا الجذعية إلى مستوياته الطبيعية، لكنها لم تمحُ جميع التغيرات التي أحدثها الغذاء السابق.

فبعد أربعة أسابيع من تغيير النظام الغذائي، بقي نحو 18% من التغيرات المرتبطة بالحمض النووي. وتتعلق هذه التغيرات بطريقة تغليف الحمض النووي وتحديد المناطق المتاحة لتشغيل الجينات، وهي آلية تؤثر في نشاط الخلايا دون تغيير تسلسل الحمض النووي نفسه.

وقالت الباحثة الأقدم في الدراسة بجامعة ولاية أريزونا، ميوكو مانا، إن آثار النظام الغذائي السابق قد لا تظهر بوضوح إلا عندما تتعرض الأمعاء لتحدٍ جديد.

وعندما أعاد الباحثون تقديم الغذاء الغني بالدهون للفئران، نمت الأورام المعوية المبكرة لديها بحجم أكبر مقارنة بالفئران التي تعرضت لهذا النظام للمرة الأولى.

هل تزيد الدهون خطر سرطان القولون؟

تشير النتائج إلى آلية محتملة تفسر العلاقة بين الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون وزيادة خطر سرطان القولون والمستقيم، الذي يُعد ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً عالمياً، مع تسجيل أكثر من 1.9 مليون إصابة جديدة في عام 2022.

لكن الباحثين لم يثبتوا أن التغيرات نفسها تحدث لدى البشر، أو أن استمرارها يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان. ولا تزال هناك حاجة إلى دراسات بشرية لتحديد مدى تأثير هذه الآلية في خطر المرض.

كيف تحمي قولونك دون الامتناع عن الدهون؟

يحذر خبراء التغذية من اعتبار جميع الدهون ضارة، فهي ضرورية لبناء أغشية الخلايا وإنتاج الهرمونات وامتصاص بعض الفيتامينات. والأهم هو اختيار مصادر الدهون والحد من الأطعمة شديدة المعالجة والغنية بالدهون غير الصحية.

وتنصح اختصاصية التغذية، مونيك ريتشارد، بزيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل العدس والفاصولياء والشوفان والفواكه والخضراوات، واستخدام زيت الزيتون بدلاً من الزبدة والدهون الحيوانية، مع تفضيل الشوي والخبز على القلي العميق.

كما يساعد الاعتماد على وجبات تجمع بين الخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين الصحية في تحسين جودة النظام الغذائي عموماً.

وتبقى الرسالة الأساسية أن العادات الغذائية المتكررة أهم من وجبة واحدة؛ فتناول البرغر أو البطاطس المقلية من حين إلى آخر لا يحدد وحده خطر الإصابة بالسرطان.