علاج مكثف للكوليسترول.. دراسة تكشف طريقة جديدة لتقليص ترسبات الشرايين

خبرني - يُعتقد أن تصلب الشرايين مرض يتقدم بمرور الوقت، لكن خفض الكوليسترول الضار (LDL) بصورة مكثفة قد يساعد على تقليص الترسبات المتراكمة في جدران الشرايين، وليس الاكتفاء بإبطاء زيادتها. ويكتسب ذلك أهمية خاصة في الشرايين التاجية التي تغذي القلب، إذ قد يؤدي تراكم الترسبات إلى تضييقها والحد من تدفق الدم، كما يمكن أن يؤدي تمزق بعضها إلى تكوّن جلطات ونوبات قلبية.

وتشير دراسة دنماركية جديدة، نُشرت في مجلة "JAMA Cardiology"، إلى أن الجمع بين دواءين لخفض الكوليسترول قد يكون أكثر فاعلية في تقليص ترسبات الشرايين التاجية من استخدام جرعة مرتفعة من الستاتين وحده.



دواءان يتفوقان على علاج واحد

أظهرت النتائج أن 90% من المشاركين الذين تلقوا العلاج المركّب سجلوا انخفاضاً في حجم الترسبات التاجية، مقارنة بـ75% ممن تناولوا جرعة عالية من الستاتين وحده.

كما حقق الجمع بين العقارين تراجعاً أكبر في الحجم الإجمالي للترسبات، وكذلك في الترسبات غير المتكلسة، التي تضم مكونات دهنية وقد تكون أكثر عرضة للتمزق.

تجربة شملت 104 من البالغين

وشملت التجربة العشوائية 104 بالغين في الدنمارك يعانون مرضاً مؤكداً في الشرايين التاجية وآلاماً صدرية مستقرة، ولم يسبق لهم تناول أدوية الستاتين. وتلقى المشاركون العلاج لمدة 18 شهراً؛ إذ تناولت المجموعة الأولى 40 ملغ يومياً من "أتورفاستاتين"، بينما تلقت المجموعة الثانية 40 ملغ من "روزوفاستاتين" و10 ملغ من "إيزيتيميب" يومياً.

ويعمل الدواءان الأولان على تقليل إنتاج الكوليسترول في الكبد، بينما يقلل "إيزيتيميب" امتصاصه في الأمعاء، بما يتيح خفض الكوليسترول الضار من خلال آليتين مختلفتين.

انخفاض الكوليسترول الضار بنسبة 65%

كان الفارق الأبرز بين المجموعتين في مقدار انخفاض الكوليسترول الضار؛ إذ تراجع بنسبة 65% لدى من تناولوا العلاج المركّب، من متوسط 127.4 ملغ/ديسيلتر إلى 42.5 ملغ/ديسيلتر، مقابل انخفاض بلغ 38% لدى المجموعة التي تناولت "أتورفاستاتين" وحده.

وانخفض الحجم الإجمالي للترسبات بنسبة 21.1% مع العلاج المركّب، مقارنة ب13.6% مع الستاتين وحده. كما تراجع حجم الترسبات غير المتكلسة بنسبة 28.2% مقابل 20%.

تقليص الترسبات القائمة

وقال الباحث الرئيسي، مارتن بودتكر مورتنسن، من جامعة آرهوس، لموقع "Medical News Today"، إن التفسير الأرجح لهذه النتائج هو الانخفاض الأكبر في الكوليسترول الضار، وليس بالضرورة وجود تأثير خاص لكل دواء على الترسبات.

وأضاف أن النتائج تشير إلى أن تصلب الشرايين ليس بالضرورة حالة لا رجعة فيها، وأن تحقيق مستويات منخفضة من الكوليسترول الضار قد يساعد على تقليص الترسبات القائمة.

لماذا زادت الترسبات المتكلسة؟

رصد الباحثون زيادة طفيفة في حجم الترسبات المتكلسة لدى المجموعتين، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تفاقم المرض. فقد يؤدي استقرار الترسبات إلى تراجع مكوناتها الدهنية وبروز مكونات الكالسيوم بصورة أكبر، وهو تغير قد يرتبط بزيادة استقرارها وانخفاض احتمالات تمزقها.

هل يحتاج الجميع إلى دواءين؟

رغم النتائج الواعدة، لا تثبت الدراسة أن العلاج المركّب يقلل بالفعل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، إذ ركزت على قياس التغيرات في الترسبات باستخدام التصوير، ولم تختبر تأثير العلاج في معدلات الإصابة بهذه الأحداث.

كما أن التجربة شملت عدداً محدوداً من المرضى المصابين بمرض تاجي مؤكد، ولم يسبق لهم تناول الستاتينات، ما يجعل تعميم نتائجها على جميع الأشخاص الذين يعانون ارتفاع الكوليسترول أمراً غير محسوم.

لذلك، لا تعني النتائج أن الجمع بين دواءين هو الخيار المناسب للجميع؛ إذ يعتمد اختيار العلاج على مستوى الكوليسترول الضار، ومخاطر الإصابة بأمراض القلب، والتاريخ الطبي، ومدى الاستجابة للعلاج الحالي.