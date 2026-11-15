خبير: 37 بالمئة سيفقدون شغفهم بعد رونالدو.. وخسائر البرتغال تظهر في 2030

خبرني - لم يترك اعتزال كريستيانو رونالدو اللعب دولياً فراغاً فنياً في صفوف البرتغال فحسب، بل فتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل العوائد التجارية والتسويقية للمنتخب، بعدما ظل قائد النصر السعودي أحد أبرز عوامل الجذب الجماهيري والرعايات التجارية طوال أكثر من عقدين.

وتزايدت التساؤلات بشأن مستقبل المنتخب البرتغالي تحت قيادة جورجي جيسوس بعد خسارته على أرضه أمام الدنمارك 4-1، السبت، في دوري الأمم الأوروبية، في أول مباراة يخوضها منذ إعلان رونالدو اعتزاله دولياً، لتنتهي ليلة تكريم قائده التاريخي، رغم غيابه، بهزيمة ثقيلة.

وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن القيمة التسويقية للعلامة التجارية الخاصة برونالدو تبلغ نحو 850 مليون يورو، وفقاً لتقييم أجراه المعهد البرتغالي لإدارة التسويق، ما يعكس حجم التأثير التجاري للنجم الذي ارتبط اسمه بالمنتخب طوال أكثر من عقدين.

خسائر مؤجلة حتى 2030

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أكد بيدرو ديونيسيو، مدير برنامج الدراسات العليا في الإدارة والتسويق الرياضي بمعهد Iscte Executive Education البرتغالي، أن التأثير الاقتصادي لاعتزال رونالدو لن يكون كبيراً على المدى القصير، لكنه قد يظهر بصورة أوضح خلال السنوات المقبلة.

وقال ديونيسيو: سيكون التأثير محدوداً على المدى القصير، نظراً إلى أن عقود الرعاية، وفقاً لما نُشر، مستمرة حتى عام 2030، كما لن تتأثر أعداد الجماهير التي تحضر المباريات داخل البرتغال، لكن التأثير الأكبر سيكون على مبيعات المنتجات التجارية المرتبطة بالمنتخب.

وأضاف: انخفاض قيمة عقود الرعاية قد يبدأ في الظهور اعتباراً من عام 2030، بالتزامن مع استضافة البرتغال جزءاً من نهائيات كأس العالم، مشيراً إلى أن حجم الخسائر المحتملة سيعتمد أيضاً على النتائج الرياضية التي يحققها المنتخب خلال السنوات المقبلة.

37% سيفقدون الاهتمام بمباريات البرتغال

وكشف الخبير البرتغالي عن نتائج دراسة أجراها معهد Iscte Executive Education بالتعاون مع معهد أبحاث التسويق IMR، خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر، وشملت 3931 شخصاً من تسع دول، هي السعودية والبرازيل وإسبانيا والولايات المتحدة والهند وإندونيسيا وإنجلترا والمكسيك والبرتغال.

وأظهرت الدراسة أن 76.2% من المشاركين يرون أن كريستيانو رونالدو يؤثر بدرجة كبيرة في صورة البرتغال عالمياً، بينما بلغت النسبة 75.1% بين المشاركين في السعودية.

واللافت أن 37% من المشاركين في الدراسة، بحسب ديونيسيو، أكدوا أن اهتمامهم بمشاهدة مباريات المنتخب البرتغالي سيتراجع بعد اعتزال رونالدو، فيما بلغت النسبة 33.3% في السعودية، ما يعكس حجم التحدي الذي يواجهه المنتخب للحفاظ على جماهيريته خارج حدوده.

لماذا يصعب تعويض رونالدو؟

ورغم امتلاك البرتغال مجموعة من النجوم، أبرزهم برونو فرنانديز وفيتينيا وجواو نيفيش ونونو مينديش، فإن ديونيسيو استبعد قدرة أي منهم على تعويض التأثير التجاري والإعلامي لرونالدو.

وقال: لا أعتقد أن أياً من اللاعبين الحاليين يستطيع تعويضه، ويكفي أن نتذكر أن كريستيانو رونالدو هو الشخصية الأكثر متابعة على مستوى العالم، متقدماً على جميع الرياضيين والفنانين والسياسيين.

وكان رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، قد أنهى مسيرته الدولية التي امتدت 23 عاماً، خاض خلالها 234 مباراة وسجل 146 هدفاً، ليترك المنتخب البرتغالي أمام تحدي تعويض تأثيره الرياضي والجماهيري والتسويقي، بعدما قاده إلى التتويج بكأس أمم أوروبا 2016 ولقبين في دوري الأمم الأوروبية.

واعترف برناردو سيلفا، قائد البرتغال الجديد، بحجم الفراغ الذي تركه رونالدو، مشيراً إلى أن النجم السابق كان محور الاهتمام الرئيسي طوال معظم العقدين الماضيين، قائلاً: الجميع يعرف الثقل الذي يحمله كريستيانو. معظم الناس ذهبوا إلى الملعب لرؤية كريستيانو، وكثيرون ذهبوا من أجله وحده.

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين رونالدو والاتحاد البرتغالي، اقترح ديونيسيو الاستفادة من الشعبية العالمية لقائد المنتخب السابق عبر منحه دوراً جديداً خارج الملعب.

وأوضح: يجب أن تبدأ استراتيجية الاتحاد البرتغالي بتحديد ما يريده كريستيانو رونالدو لمستقبله، ثم إعداد مقترحات للتعاون تحقق مصلحة الطرفين".

وكشف أن 93.4 بالمئة من المشاركين في الدراسة العالمية يرغبون أو يرغبون بشدة في أن يصبح رونالدو سفيراً للبرتغال.

وتضع هذه النتائج الاتحاد البرتغالي أمام خيار الاستفادة من رونالدو خارج الملعب للحفاظ على جاذبية المنتخب التجارية، في وقت بدأت فيه حقبة ما بعد قائده التاريخي بهزيمة ثقيلة أمام الدنمارك، بينما يبقى حجم التأثير الاقتصادي الفعلي لرحيله مرهوناً بمستقبل عقود الرعاية ومبيعات المنتجات ونتائج المنتخب.