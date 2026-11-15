حمية الكيتو قد تأتي بنتائج عكسية.. نوع الدهون قد يشعل الالتهاب في جسمك

خبرني - قد لا يتوقف تأثير الحمية الكيتونية (الكيتو) على كمية الدهون التي يتناولها الشخص، بل يمتد إلى نوعها وتركيبها. إذ كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "Science Advances" أن بعض الأنظمة الكيتونية قد تحفّز الالتهاب في الجسم، بينما لا تُحدث أنظمة أخرى التأثير نفسه.

وتعتمد حمية الكيتو على تقليل الكربوهيدرات بدرجة كبيرة، ودفع الجسم إلى حالة تُعرف باسم "الكيتوزية"، يبدأ خلالها باستخدام الدهون مصدراً رئيسياً للطاقة بدلاً من الجلوكوز. ورغم ارتباطها حالياً بإنقاص الوزن، فقد طُوّرت الحمية في الأصل للمساعدة على علاج الصرع، ويبحث العلماء في تطبيقاتها العلاجية المحتملة في أمراض أخرى، بحسب تقرير نشره موقع "Science Alert" .



نوع الدهون قد يغيّر التأثير

أظهرت تجارب سابقة أن الأنظمة الكيتونية لا تُحدث التأثيرات الأيضية نفسها، حتى عندما تتشابه في نسب الدهون والكربوهيدرات. وفي البحث الجديد، رصد العلماء أن الأنظمة الغنية بالأحماض الدهنية المشبعة طويلة السلسلة قد تؤدي إلى إجهاد الميتوكوندريا، المعروفة باسم "مصانع الطاقة" داخل الخلايا، وهو ما يرتبط بزيادة الالتهاب.

وقال ديفيد غيوس، مدير مركز السرطان في جامعة سينسيناتي، إن الباحثين توصلوا إلى هذه النتيجة أثناء تتبعهم بيانات دراسات سابقة، بعدما لاحظوا اختلاف الاستجابات بحسب نوع الدهون المستخدمة في الحمية.

"كريسكو" في مواجهة زيت جوز الهند

مقارنة بين نظامين من الكيتو

قارن الباحثون تأثير نظامين كيتونيين لدى الفئران؛ اعتمد الأول على "كريسكو"، وهو شحم نباتي يحتوي على نحو 26% من الأحماض الدهنية المشبعة طويلة السلسلة، بينما اعتمد الثاني على زيت جوز الهند، الذي يحتوي على نحو 12% منها. واستخدم الباحثون مجموعة ثالثة تناولت نظاماً غذائياً عادياً للمقارنة.

وبعد 21 يوماً، سجلت الفئران التي تناولت حمية "كريسكو" ارتفاعاً ملحوظاً في الخلايا البلعمية المحفّزة للالتهاب، وهي خلايا مناعية تشارك في مكافحة مسببات الأمراض، وذلك في القلب والكليتين والكبد والدماغ والأنسجة الدهنية البيضاء.

في المقابل، لم تُظهر الفئران التي تناولت حمية زيت جوز الهند الزيادة نفسها، وكانت مؤشرات الالتهاب لديها أقرب إلى مستويات المجموعة التي تناولت الغذاء العادي.

نوع الدهون هو الفيصل

يرجح الباحثون أن الأحماض الدهنية المشبعة طويلة السلسلة قد تؤدي، عند تجاوز مستوى معين من التعرض لها، إلى إجهاد الميتوكوندريا وتنشيط إشارات مناعية مرتبطة بالالتهاب.

وتشير النتائج إلى أن التأثيرات الصحية للحمية الكيتونية قد تختلف بحسب تركيب الدهون، وليس فقط بسبب دخول الجسم في حالة الكيتوزية. فبينما أظهرت أبحاث سابقة أن الكيتونات قد تحمل خصائص مضادة للالتهاب، تكشف الدراسة الجديدة أن بعض مكونات النظام الغذائي قد تنشط مسارات التهابية في الوقت نفسه.

هل يمكن أن يساعد الكيتو مرضى السرطان؟

يدرس العلماء ما إذا كان تعديل الحمية الكيتونية قد يساعد على تغيير البيئة المحيطة بالأورام، وربما يعزز فاعلية العلاج المناعي للسرطان. لكن هذه الفكرة لا تزال في مرحلة البحث، وتعتمد الأدلة المتاحة بدرجة كبيرة على تجارب الحيوانات.

كما لم تجد مراجعة منهجية واسعة نُشرت عام 2021 أدلة كافية على أن الحمية الكيتونية تحسن النتائج المضادة للأورام أو تزيد فرص البقاء على قيد الحياة لدى مرضى السرطان.

تجارب سريرية

ويعمل باحثون في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس وجامعة سينسيناتي على إجراء تجارب سريرية لمزيد من التحقق من هذه الاحتمالات.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار نتائج الدراسة دليلاً على أن الكيتو يسبب الالتهاب لدى البشر، أو أن زيت جوز الهند خيار صحي مثبت مقارنة بالدهون الأخرى؛ إذ أُجريت التجارب على الفئران، ولا تزال الحاجة قائمة إلى دراسات بشرية لتحديد التأثيرات الفعلية لأنواع الدهون المختلفة.